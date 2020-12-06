Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 декабря 2020 года: РПЦ возмутились ограничение числа прихожан на службах

Последние новости о коронавирусе в Петербурге на 6 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 декабря 2020 года. Накануне ковид установил новый рекорд по числу зараженных, превысив показатель в 3,7 тысяч зараженных. За последние сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 726 человек.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 144 400 человек. Умерли от инфекции 5 783 горожан (+58 за сутки), а выздоровели 83 558 (+3 117), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу на 6 декабря в Петербурге / Фото: Яндекс

Ученые города заявили, что пик пандемии смещается на месяц. Ранее специалисты заявляли, что максимальное количество заражений в Петербурге ожидается на начало января. Однако из-за резкого роста распространения ковида, теперь пик перенесен на 9 февраля. Причем, по прогнозам, момент пика в городе одновременно будет порядка 148 тысяч активных больных.

Также в РПЦ заявили, что ограничения числа прихожан в Петербурге несправедливы. Епископ Зеленоградский Савва считает, что сейчас в городе совсем иная обстановка, чем была весной.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 18 004 человек, из них у 214 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 13 829 (+500), а умерли 158 (+5).