«Не стоит шутить с этими птичками»: Дружба между совой и белкой на Елагином острове закончилась трагедией

Сова и белочка радовали петербуржцев своей необычной дружбой. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

Сладкой парочкой на Елагином острове петербуржцы умилялись пару недель. Все это время гости парка наблюдали за дружбой белки и совы. Жители были в восторге от того, как рыжая красавица с пышным хвостом прыгала вокруг хищной птицы, а та не просто не трогала белку, а даже позволяла ей к себе прикасаться.

Однако на днях из парка пришла печальная новость. У неясыти, которая до этого вела себя спокойно, мог проснуться гастрономический интерес к грызуну. Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Птицы СПб и России», пернатого хищника заметили рядом с тельцем белки.

Сова не просто не трогала белку, а даже разрешала ей прикоснуться к себе. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

- Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты - небольшая белочка. Одной из таких белочек и пришлось быть сегодня добычей совы, - говорится в публикации.

Однако авторы поста признаются, что, возможно, на фотографии запечатлены другие сова и белочка, а не те, которые умудрились подружиться. Но подписчики все равно расстроились и в комментариях жалеют неосторожного зверька.

К сожалению, хищник есть хищник, и природа все же взяла свое. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

- Как жаль белочку! А так прекрасно все начиналось, - пишет жительница Петербурга.

- Ну что ж, это природа, жестокие игры. Нельзя белкам быть излишне наивными, - философски рассуждает другая подписчица.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что могло привести к дружбе между хищной птицей и грызуном.