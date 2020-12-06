«Говорят, его убил товарищ»: В Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин

По словам близких, Антона мог убить собутыльник Фото: СОЦСЕТИ

О гибели режиссера Антона Милочкина стало известно в ночь на воскресенье, 6 декабря. О смерти 45-летнего мужчины сообщил на странице в «Фейсбуке» его друг, театральный критик Павел Руднев. По его словам, в Петербурге режиссеру с Урала было непросто, он «тяжело жил и тяжело умер».

- У Антона категорически не складывалось с Петербургом, - рассказал Руднев. - Он много ставил в провинции, особенный контакт вышел с Тюменью, с "Ангажементом". Петербург не принимал. Кажется, едва ли был хоть какой-то спектакль в гостеатрах. Только частные проекты. Он переживал отсутствие славы, был неустроен, нуждался в работе, просил. Потом срывался, не мог все потянуть. Ужасно всё это.

Как говорят друзья Антона, Петербург не принимал его, и в городе на Неве режиссеру жилось тяжело Фото: СОЦСЕТИ

По словам Руднева, Антон был человеком нежным и трогательным с обостренным чувством справедливости. Режиссер тяжело переживал то, что творилось вокруг него и всегда все выговаривал окружающим лично. Как признался Павел Руднев, Антон «погиб страшно». Однако друзья и коллеги режиссера не исключают, что Милочкин умер своей смертью.

- Его убили. Несколько лет назад Антон привозил свой спектакль по пьесе Костенко к нам на фестиваль, - пишет на своей странице в соцсетях актер и драматург Николай Коляда. – Говорят, его убил товарищ, с которыми они выпивали.

Что же на самом деле произошло, теперь будет устанавливать полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

СПРАВКА

Антон Милочкин родился в Свердловской области в 1975 гоу. В Петербург приехал, чтобы получить театральное образование. Как говорит его друг критик Павел Руднев, Милочкин "начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом". Режиссер работал с театрами по всей стране. В Петербурге он известен по пьесе "Пленные духи" в театре "Буфф".