Варил в гараже, продавал через даркнет: В Петербурге полицейские накрыли подпольную нарколабораторию

На месте преступления полицейские изъяли 10,6 килограммов наркотиков. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подпольный цех по производству синтетических наркотиков накрыли полицейские в Санкт-Петербурге. Незаконное производство располагалось в гараже, арендованном 30-летним жителем Петродворцового района. В ходе обыска стражи порядка обнаружили 11 пакетов с синтетическим наркотиком общим весом 10,6 килограммов.

Мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Кроме того, изъято множество емкостей с различными жидкостями, а также посуда, весы, насосы, предположительно используемые для производства наркотика, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Установлено, что в апреле 2020 года задержанный стал работать в интернет-магазине, расположенным в теневом секторе сети Интернет. Оттуда с использованием тайников-закладок злоумышленник получал все необходимое для изготовления наркотического средства.

Как только мужчина получал заветные ингредиенты, он тут же брался за дело и начинал производить запрещенное зелье. Дальше наркотики нужно было расфасовать и доставить заказчику. Свой незаконный товар мужчина распространял старым «дедовским» способом – с помощью все тех же тайников-закладок. Наркотики расходились по всему Петербургу и Ленинградской области.

Свой товар наркодилер распространял через даркнет. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как выяснили полицейские, горе-наркодилера жизнь ничему не научила: ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот опасных веществ. Сейчас по факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В данный момент полицейские устанавливают другие лиц, причастных к преступлению.