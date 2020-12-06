Буйная принцесса на белом коне: пьяную наездницу сняли с лошади охранники Законодательного собрания в Петербурге

Девушка начала пинать охранников, за что получила оплеуху Фото: принтскрин видео.

Необычная стычка произошла в субботу вечером в центре Петербурге. Женская кавалерия схлестнулась с пехотой Законодательного собрания недалеко от Мариинского дворца. Очевидцы засняли на видео, как девушка, гордо восседающая на белом скакуне, отбивается от охранников местного Закса и даже пытается давить оппонентов, разворачивая на них лошадь.

Однако спустя несколько минут странного боя, у мужчин все же получается обуздать коня и стащить с него наездницу. Удалось им это не сразу, но когда девушка оказалась на земле, то стало ясно, что никакая она не хрупкая принцесса, а изрядно нетрезвая, буйная дама.

Поверженная кавалеристка сразу же стала громко материться на мужчин и даже начала пинаться и плеваться. Один из охранников, который сначала сдерживал натиск девушки, в конце концов наплевал на каноны джентльменства и прописал разбушевавшейся наезднице пощечину.

Из-за чего возник этот незаурядный конфликт, неизвестно. Но пользователи соцсетей уже разделились на три лагеря. Одни говорят, что девушка сама заслужила оплеуху, другие ругают охранников за слишком жесткие методы, а третьи жалеют лошадей, которые, наверняка были не в восторге от происходящего.