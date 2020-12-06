Организаторы концертов в Петербурге теперь обязаны докладывать властям о количестве и возрасте гостей

На концерты не допускаются жители моложе 16 лет. Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Комитет по культуре ввел новые правила для организаторов концертов в Санкт-Петербурге. Теперь контролировать проведение массовых мероприятий будут еще жестче. В настоящий момент в Северной столице проводить культурные и зрелищные события можно лишь в том случае, если заполняемость зала не превышает 25%.

Однако по новым правилам организаторы спектаклей и концертов должны сообщать властям количество гостей и предоставить для этого все обоснования. Информировать нужно и о возрасте присутствующих, ведь сейчас на мероприятия, организованные театрами и прочими учреждениями культуры, не допускаются петербуржцы моложе 16 лет.

- Мы определяем максимально допустимое количества посетителей, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих безопасность проведения соответствующего мероприятия, - говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе Комитета по культуре.

Также на каждом этапе согласования массового события комитет теперь проверяет наличие QR-кода организации и план мероприятий по предотвращению рисков, связанных с ковидом. Кроме того, сотрудники комитета в праве запросить у организаторов любые дополнительные документы.