Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 декабря 2020 года: количество госпитализированных с ковидом снизилось

В Петербурге продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 декабря 2020 года. В Северной столице продолжают выявлять случаи заражения опасной инфекцией. Так, за последние сутки в городе на Неве ковидом заболели еще 3 753 человека.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 148 153 человек. Умерли от инфекции 5830 горожан (+47 за сутки), а выздоровели 85 461 (+1 903), - передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Чтобы остановить распространение инфекции, в Петербурге ввели ряд ограничительных мер. Они касаются в том числе заведений общепита. В ночь на 6 декабря за нарушение этих правил закрыли бар на улице Жуковского.

Статистика заболеваемости коронавирусом. Фото: Яндекс

Однако эти меры многие считают неэффективными. Такого мнения придерживается и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На днях он раскритиковал решения Смольного.

Организаторам концертов теперь придется сообщать властям о количестве и возрасте посетителей. Комитет по культуре усилил контроль за проведением массовых мероприятий.

А тем временем число госпитализированных с коронавирусом в Петербурге снижается. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Световое шоу в честь дней Эрмитажа на Дворцовой площади прошло без зрителей. Все желающие смогли посмотреть его в онлайн-формате.