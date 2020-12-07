В Ленобласти стало больше бизнесменов-ремесленников

В этом году ремесленникам выделили 12 миллионов рублей субсидий. Фото: Валерий Звонарев.

ПРИЯТНЫЙ ТРЕНД

Ленинградская область славится уникальными, сохранившими традиции производствами изделий народных художественных промыслов и ремесел, и предпринимателей в сфере народных художественных промыслов с каждым годом становится все больше. Это подтверждает статистика: в 2018-м в регионе было зарегистрировано 136 предприятий МСП и индивидуальных предпринимателей, в 2019-м - 160, а в 2020 году - 260!

- Вместе с количеством ремесленников растет и объем финансовой поддержки. Если в 2018 году на субсидии для них выделялось более пяти миллионов рублей, то в 2020 году предпринимателям распределено более двенадцати миллионов, - говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Возрождение традиций и развитие творчества мастеров обсуждали на Втором слете ремесленников Ленинградской области, который прошел в Сосновом Бору. Организаторами слета стали областной комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти. Правда, в этот раз мероприятие состоялось в комбинированном формате. Лично на выставке представило свою продукцию более двадцати мастеров, на пленарном заседании выступили представители региональных органов власти, лидеры главных профессиональных ассоциаций региона. На площадке ярмарки работали и представители творческой мастерской «Лаборатория искусств», а деловая программа прошла в режиме онлайн. Эксперты, представители власти и бизнеса обсудили вопросы государственной поддержки народных художественных промыслов и ремесел, возможности для открытия своего бизнеса, трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и специфику работы мастеров. Также в онлайн-формате прошли семинары и мастер-классы по различным видам ремесел. Попробовать себя можно было в художественной росписи, плетении лозы, гончарном мастерстве.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- Количество предпринимателей-ремесленников растет во многом благодаря мерам поддержки и налоговым льготам. На территории Ленинградской области сегодня зарегистрировано порядка пятнадцати тысяч самозанятых, среди которых немало тех, кто работает в сфере НХП, ремесел и сувениров. По предварительным итогам 2020 года в бюджет от них поступило дополнительно девятнадцать миллионов рублей, - добавила Светлана Нерушай.

Конечно, областным мастерам помогают развиваться: предприниматели-ремесленники могут бесплатно участвовать в региональных и всероссийских выставках, представляя Ленинградскую область в единой экспозиции. Кроме того, в регионе для продвижения продукции мастеров разработан бренд «Создано в Ленинградской области», в фонде проводится обучение и консультации экспертов, предоставляются микрозаймы по льготным ставкам.

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КОНКРЕТНО

О мерах поддержки, которые можно получить в центре «Мой бизнес», можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Можно лично прийти в центр по адресу: проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).