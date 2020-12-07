Разбойник с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина в Санкт-Петербурге

Грабитель связал скотчем сотрудницу интернет-магазина и угрожал ей игрушечным пистолетом в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

Дерзкий мужчина, вооружившись игрушечным пистолетом, пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина одежды в Санкт-Петербурге. Около 9 часов вечера в субботу, 5 декабря 2020 года, грабитель ворвался в помещение на проспекте Ветеранов и напал на молодую работницу.

- Мужчина стал угрожать 24-летней девушке-менеджеру. Он тряс перед ней предметом, похожим на пистолет, связал сотрудницу скотчем, заклеил ей рот и требовал отдать ему деньги. Однако смелая девушка, несмотря на угрозы, выдавать выручку отказалась, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ничего не получив, мужчина сбежал с места преступления. Однако все его действия попали на видео камеры наблюдения, установленной в помещении интернет-магазина, благодаря чему полиция быстро нашла грабителя.

На следующий день около 7 часов утра полиция задержала подозреваемого. Им оказался 39-летний работник интернет-магазина по доставке мебели, проживающего неподалеку от места нападения.

У мужчины изъяли предмет, которым он угрожал девушке. Пистолет оказался игрушечным, зажигалкой.

Возбуждено уголовное дело.