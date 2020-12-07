«Краса России Санкт-Петербург - 2020» Алина Шпак: Пошла участвовать в конкурсе на спор

Обладательница Гран-при Алина Шпак. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел финал конкурса «Краса России Санкт-Петербург - 2020». Соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, шоу удалось провести в лучших традициях Голливуда - с красной ковровой дорожкой и громкой группой поддержки каждой участницы.

За звание самой-самой соревновались 40 девушек от 15 до 32 лет, а судили их не менее эффектные члены жюри. Среди них были бизнесвумен и блогер Мария Погребняк-Шаталова и экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Участницы продемонстрировали жюри все свои таланты. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Судить буду честно, - сразу заверила журналистов Погребняк-Шаталова, предупреждая вопрос о дружбе с одной из участниц конкурса - Алиной Шпак.

- Победительница должна быть славянской внешности, эффектной и эрудированной, - назвала свои критерии выбора «Красы» Тюльпанова.

За корону боролись 40 девушек из разных городов страны — правилами это не запрещается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три, два, один - и участницы появились на сцене под живое исполнение песни «Дикая львица, ты - моя царица» группы ALEX&RUS. Первый выход был в купальниках, чтобы продемонстрировать публике все свои прелести. Но, как мы помним, это не только шоу красоты, поэтому сразу после «пляжного выхода» обворожительные дамы сражались в творческих способностях. Кто-то танцевал, кто-то стихи декламировал и пел, а одна девушка рассказала басню! Но самое интересное было впереди. После дефиле в вечерних платьях жюри объявило победительницу. Корона и титул «Краса России Санкт-Петербург» в этом году достались 29-летней уроженке Самары Алине Шпак. Многие о ней наверняка слышали. Она достаточно известный блогер, автор собственных методик похудения, а еще - начинающая актриса. В последнем клипе Тимати «Звездопад» Алина снялась с Егором Кридом.

- Я не собиралась побеждать, - призналась «КП» счастливая обладательница короны. - Приехала из Москвы поучаствовать, потому что поспорила с другом на один миллион рублей. Он уверял, что я не дойду до конца. Получилось наоборот. Выигранные в споре деньги мне уже перечислили.

Дефиле в вечерних платья - последний выход красавиц на этом шоу. Фото: Артем КИЛЬКИН

- То есть вы были уверены, что победите?

- Конечно, нет! Гран-при стало для меня полной неожиданностью, - утверждает Алина. - У меня на голове был высокий хвост, в конце мне заплели гульку, чтобы все красиво смотрелось. Хотя на такие конкурсы чаще всего вообще делают локоны. А на награждении, когда уже выбрали первую вице-мисс, я стояла и думала: «Вот, блин, мне даже титул «Мисс улыбка» не дали».

Пока соперницы Алины гадают, повлияла ли на ее победу дружба с Марией Погребняк-Шаталовой, которая сидела в жюри конкурса, она начала готовиться к следующему испытанию. В 2021 году Шпак представит наш город на всероссийской «Красе».