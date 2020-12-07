В СПбГУПТД дан старт на развитие виртуальной реальности в сфере моды. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Развитие виртуальной одежды уже не футуристические прогнозы фантастов, а реальная действительность. Общемировая пандемия 2020 года существенно повлияла на развитие цифровых технологий в модной индустрии. Сегодня дизайнеры всё чаще создают коллекции с помощью цифры, а организаторы крупнейших недель моды проводят дефиле в виртуальной среде.

Превью XXVI конкурса «Адмиралтейская игла» проходило с 20 по 30 ноября 2020 года в «Точке кипения – ПромТехДизайн» СПбГУПТД в формате реальной и виртуальной действительности.

Иммерсивная среда виртуального пространства «Адмиралтейской иглы» позволили зрителям из разных стран в онлайн-формате стать непосредственными участниками цифрового модного показа, созданного студентами СПбГУПТД и университета Savonia, (Куопио, Финляндия) и погрузиться в анимационное шоу, где в ярком сказочном мире дефилировали виртуальные модели.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Показы дополнили презентации и зрелищные минидефиле в прямом эфире, где сами студенты продемонстрировали свои коллекции, рассказали о творческом пути и о том, насколько интересно быть современным дизайнером одежды.

Также прошли дискуссии Public Talk с участием российских и международных специалистов fashion-бизнеса, преподавателей ведущих вузов мира по направлению Дизайн одежды - Института Марангони (Милан, Италия), Университета БУНКА (Токио, Япония), Университета ХАМК (Коувола, Финляндия), а также молодых и успешных модельеров, основателей собственных брендов из Беларуси и Италии. Вера Иванова, PR-директор Международной выставки «Интерткань» презентовала ткани Анти-Covid-19, которые препятствуют проникновению и размножению вируса на человеке. Хейни Хаапаниеми, менеджер проекта С3Е, рассказала об интересных световых и цифровых работах. Олег Евдокимов, победитель конкурса «Адмиралтейская игла 2011», выпускник СПбГУПТД, за 10 лет успел поработать модельером в ведущих мировых домах моды, в том числе Roberto Cavalli и Dolce&Gabbana и теперь планирует развивать моду на самом высоком уровне не только в Италии, но и в России.

По итогам Превью организаторы поделились планами развивать образовательные направления в области виртуальной реальности в сфере моды, а также поддерживать молодых специалистов данного направления на конкурсе.