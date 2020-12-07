Престижно и полезно: почему петербуржцы переезжают жить в пригород

Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева и директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Наука показывает, что жизнь за городом полезна как для физического, так и для психического здоровья человека. Чем дальше от центра, тем лучше качество воздуха и спокойнее. Но, несмотря на это, ажиотажным спросом малоэтажные проекты застройки не пользовались. Все изменилось в этом году, когда мир столкнулся с пандемией. Люди оценили преимущества жизни в пригороде, в доме с небольшим количеством квартир - меньше соседей, шума, проще припарковать автомобиль. И самое главное - простор и спокойствие. Но сохранится ли эта тенденция, станут ли малоэтажные жилые комплексы одним из основных элементов комплексного освоения территорий, как это происходит в европейских странах?

Эту тему обсудят наши гости - генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева и директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. Эксперты ответят на вопросы, кто чаще всего выбирает малоэтажку, от чего зависит развитие пригородных районов, и что будет с ценами на квартиры в домах «не выше сосен»?

Трансляция пройдет 8 декабря на сайте spb.kp.ru и в группах в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».