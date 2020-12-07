В продаже первой очереди инвест-отеля IN2IT остались последние номера. Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

Девелоперская группа PLG, которая строит инвест-отель IN2IT в Московском районе Санкт-Петербурге, сообщила, что из 533 номеров первой очереди проекта в продаже остались лишь семь. Среди них несколько комфортных однокомнатных юнитов с чистовой отделкой, мебелью, техникой и текстилем. При условии средней загрузки отеля в 60-65%, они будут приносить собственникам до 12% годовых. Стоимость номера составляет 5,4 млн руб., а «Пакет инвестора» обойдется покупателю в 650 тыс. руб.

При этом, отметили в PLG, в первой очереди инвест-отеля все коммерческие помещения распроданы. Планируется, что они будут запущены в эксплуатацию в июле 2021 года, сейчас завершаются переговоры с арендаторами помещений.

Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

- Мы завершаем строительство и реализацию первой очереди инвест-отеля IN2IT, – сообщил генеральный директор PLG Марина Павлюкевич. – Это важнейший этап реализации стратегического инвестиционного проекта, и мы рады тому доверию, которое оказали нам инвесторы. Собственникам первой очереди «Интуит» вручат ключи от своих номеров до 30 июня 2021 года, после чего они начнут получать доходность от операционной деятельности отеля.

Кстати, с момента начала продаж в августе 2018 года больше всего выросли цены на номера-студии в IN2IT: в декабре цена увеличилась на 53% - со 108 тыс. руб. до 165 тыс. за «квадрат». Однокомнатные и двухкомнатные номера подорожали на 47% - со 107 тыс. руб. за кв. м. до 153 тыс.

Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

СПРАВКА

Инвест-отель IN2IT возводится с августа 2018 года в Московском районе Петербурга на пересечении Дунайского и Витебского проспектов - в 70 метрах от станции метро «Купчино». Общая площадь объекта составит 81,7 тыс. кв. м. В нем запроектирован 1 521 гостиничный номер площадью от 17,7 до 58 кв. м. Номера продаются с полной отделкой, также у покупателя есть возможность приобрести «пакет инвестора» с мебелью и техникой. Отельным оператором разработаны три инвестиционных программы с доходностью от 9% до 15% годовых.