Создай свой дизайн квартиры – с Bonava. Фото предоставлено пресс-службой Bonava.

Мечтаете о красивом и современном интерьере? Благодаря новому сервису от Bonava вы теперь можете сделать его самостоятельно! В «Мой выбор» легко визуализировать пространство, «прикинуть» различные варианты отделки и даже оценить стоимость работ.

В виртуальной квартире покупатель шведского девелопера может менять цвет стен, межкомнатных дверей, напольного покрытия, выбирать оборудование в санузле и видеть, как все материалы сочетаются между собой. Впечатляет, согласитесь?

Фото предоставлено пресс-службой Bonava.

Сервис продуман до мелочей. Например, выбор покупателя для одной или нескольких понравившихся квартир можно сохранить и распечатать. А в личном кабинете можно вносить неограниченное количество правок, что очень удобно для клиента. К тому же, у вас всегда будет доступ к истории изменений дизайна.

- Сервис «Мой выбор» синхронизирован с программой Revit Autodesk, в которой ведется BIM-моделирование, - рассказали в компании. - Финальный выбор покупателя автоматически вносится в спецификацию квартиры в BIM-модели - цифровой модели строящегося дома.

Фото предоставлено пресс-службой Bonava.

Такое решение, отмечают разработчики, позволяет легко формировать документацию для закупок - из BIM-модели можно выгрузить объемы и спецификации отделочных материалов сразу для всего здания. Кроме того, вариант отделки, выбранный покупателем, автоматически указывается в рабочей документации по проекту. Затем именно эта документация передается специалистам, выполняющим отделочные работы.

- Теперь покупатели могут легко и с удовольствием выбрать дизайн и элементы отделки, а также представить, как будет выглядеть именно их квартира, и сколько она будет стоить, - отметил председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. - А мы можем гарантировать, что построенные дома будут точно такими, как на визуализациях!

Фото предоставлено пресс-службой Bonava.

Доступ к сервису можно получить не только в офисе продаж Bonava, но и удаленно, - из дома, во время дистанционной консультации специалиста продаж. С этой осени «Мой выбор» доступен на всех новых очередях и проектах Bonava, продажи которых стартовали с 2020 года.