«Ты беспощадна, когда нарядна»: Фото участниц конкурса «Краса России Санкт-Петербург 2020» без фотошопа

Участницы конкурса «Краса России Санкт-Петербург-2020» Фото: с сайта конкурса

К конкурсам красоты в России всегда приковано повышенное внимание. Участниц начинают обсуждать, зачастую, не стесняясь в выражениях. Очередные жаркие споры вызвал региональный финал «Красы России 2020» в Санкт-Петербурге, который состоялся в минувшие выходные. Конкурсантки с безукоризненным макияжем, блиставшие в «Тинькофф-арене» в купальниках со стразами и элегантных вечерних платьях, вне сцены оказались, по мнению некоторых зрителей, не такими эффектными. Да и друг друга соперницы не жаловали. Более того, уже после оглашения результатов конкурса, одна из девушек показала фото участниц «Красы России Санкт-Петербург 2020» без фотошопа. Снимки, действительно, любопытные. Но давайте не забывать, что красоты - понятие все-таки субъективное.

Оксана Петрова. Фото: с сайта конкурса

Рассматривать под лупой снимки девушек и злорадствовать при виде их мешков под глазами и по отчетливым морщинам на лице не совсем гуманно. К тому же, спешим напомнить вам, что шоу «Краса России» - далеко и давно не «Мисс России», в котором участвуют девочки до 25 лет. На «Красу» можно и с «багажом» в виде детей, и с 30-кой за плечами.

Ульяна Коробейникова. Фото: с сайта конкурса

Но и это еще не все. Одними «шокирующими» снимками участниц финал не обошелся. Вызвал вопросы у участниц и сам выбор победительницы. Когда стало известно, что Гран-при отдали 29-летней Алине Шпак, пошли слухи, что, наверное, не зря в жюри сидела ее подруга, жена футболиста Мария Погребняк... Правда, сама Шпак это отрицает.

Наргиз Ашурова. Фото: с сайта конкурса

- Я не собиралась побеждать, - заверила «КП» обладательница короны. - Приехала на конкурс из Москвы, потому что поспорила с другом на 1 миллион рублей, что выиграю. И сделала это. Деньги он мне уже перечислил.