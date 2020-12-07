В перегонах синей ветки метро появился скоростной мобильный интернет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В перегонах Московско-Петроградской («синей») линии петербургского метрополитена появилась 5G-ready сеть МТС. Благодаря этому тысячи пассажиров теперь смогут прямо во время движения поезда проверять электронную почту и социальные сети, переписываться в мессенджерах, играть в онлайн игры и смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком разрешении.

- Мы уже начали строительство сети в перегонах Лахтинско-Правобережной «оранжевой» линии подземки и планируем, что связь на ней будет доступна для абонентов в первой половине 2021 года, - поделился планами директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Новая сеть дает стабильную голосовую связь и мобильный интернет со средней скоростью до 100 Мбит/сек. Теперь она доступна петербуржцам на протяжении Московско-Петроградской линии от станции «Парнас» до станции «Купчино».

- Появление в метро самой современной в России сети связи – это большой шаг в развитии наших программ по созданию «умного города», - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Вместе с компаниями, которые идут в ногу со временем или опережают его, мы делаем Петербург цифровой столицей России.