Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге: «Ильхам Алиев – настоящий патриот своей Родины»

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов. Фото предоставлено пресс-службой консульством Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге.

ЕДИНЕНИЕ СТРАН И НАРОДОВ

Так, на днях, в Баку прошел необычный автопробег. Десятки владельцев железных коней плотной колонной проехали по центральным улицам города. Действо сопровождали оглушительные гудки клаксонов, а из открытых окон автомобилей развевались флаги Азербайджана и России. Как сообщили местные СМИ идея провести такую акцию поддержки принадлежала русской общине, проживающей в Баку. Как рассказал в одном из интервью ее председатель и депутат Парламента Азербайджана Михаил Забелин, автопробег был посвящен поддержке азербайджанской армии. - Можно, наверное, задать вопрос – почему такое сочетание – одновременно флаги Азербайджана и России ? – рассказывал председатель общины. – Вы наверняка слышали от Владимира Владимировича Путина, что территориальная целостность Азербайджана незыблема. И миротворцы из России встали в Карабахе для обеспечения надежного мира.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕРЕЗ КИЛОМЕТРЫ

Автопробег вызвал большой общественный резонанс.

Причем как в самом Баку, где колонну приветствовали аплодисментами и выкриками «Слава армии Азербайджана!», так и далеко за его пределами. Так, особую значимость акции отметил Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов. - Мы действительно пережили очень тяжелые дни, - рассказал господин Гасымов. – Я уже не раз об этом говорил и могу лишь снова подчеркнуть: то, что происходило в Нагорном Карабахе – неприемлемо. Многие годы мы шли на уступки, многие годы мы вынужденно закрывали глаза на то, что у нас, по сути, отобрали часть нашей же страны, наших же земель. Мы пытались договориться мирно, но нас не хотели слушать. И то, что эту многолетнюю проблему все-таки удалось решить – огромная заслуга нашего Президента, Ильхама Гейдаровича Алиева. Это мудрый политик и настоящий патриот своей Родины. Знаете, что меня всегда поражало и изумляло больше всего? Ильхам Гейдарович по долгу службы общается со многими иностранными лидерами, в совершенстве владеет несколькими языками. И при этом чтит и уважает свой, родной, азербайджанский язык. Ни одного заимствованного слова он не допускает в своей речи – хотя у нас даже в самых отдаленных деревнях азербайджанский уже давно смешался, например, с русским. Я говорю это к тому, что если человек так относится к родному языку, так чтит его – он настоящий патриот, до глубины души. Мы всегда понимали это и верили нашему Президенту. Генеральный консул также выразил благодарность русскому народу, который способствовал миру в Карабахе. Напомним: война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 года. Объектом военного интереса стала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Происходящее в Нагорном Карабахе отозвалось в сердцах сотен людей по всему миру: от политиков до певцов и актеров. Итогом войны стало подписание мирного договора, а также возвращение Азербайджану оккупированных Арменией территорий. В одном из интервью «КП-Санкт-Петербург» Генеральный консул Султан Гасымов рассказал, что военные действия стали вынужденной мерой – «Азербайджан терпел десятки лет, но больше терпеть не будет».