Спальные районы Петербурга: перезагрузка

Окраины Петербурга стали красивыми и уютными. Фото: Алексей Александронок.

За последние 10-15 назад Петербург и окрестности изменились очень сильно: появились новые транспортные развязки, стадионы, музеи, объекты инфраструктуры. И много, очень много жилья. Активная жилая застройка развернулась на окраинах города в начале нулевых и ничего хорошего не сулила. Новые дома строились по принципу классических «спальников», в которые люди приезжают только переночевать. Старожилы вспоминают, что некоторые новоселы в то время даже не пытались обустроить свою квартиру, сделать ее уютной. Зачем, если ты приезжаешь туда на несколько часов, помыться и выспаться?

Все изменилось в 2007 году, когда в Петербурге начали практиковать принципиально новый подход к освоению и развитию отдаленных районов. Первопроходцем тогда стала компания «Главстрой Санкт-Петербург» Олега Дерипаски, которая задумала превратить окраины в место, где можно не только ночевать, но и учиться, заниматься спортом, общаться и развлекаться вместе с семьей или друзьями. Именно тогда девелопер предложил городским властям построить не просто одни дома, а целый городской район с внутриквартальными проездами, парковками, остановками общественного транспорта, магазинами, садиками, школами и общественными пространствами. Попробовать воплотить свои замыслы в жизнь застройщик решил в Выборгском районе, на Парнасе, который все петербуржцы знали, как промзону. Сейчас здесь живет и развивается настоящий «город в городе». Мы вместе с его жителями и экспертами решили посмотреть, как это получилось и можно ли на окраинах Петербурга жить с удовольствием.

Родом из СССР

- Моя семья переехала в Петербург в 1994 году, в квартиру, которая досталась в наследство от бабушки. Находилась она в Веселом поселке. Первые два года было страшно, но потом привыкли. Конечно, всегда были молодежные драки в формате «ты не с нашего района», были гопники, но преступности не было. А началась она в начале нулевых. Хорошо помню первый случай: у нас в подъезде напали на девушку, отобрали сумку и сережки. Потом в течении 4 лет меня раз в год пытались ограбить. Первый раз я отдал все, потом половину, потом научился отбиваться. В коридоре у меня наготове лежала бита, потому что часто приходилось выбегать на помощь соседям, которых грабили во дворе, - вспоминает фотограф Илья Смирнов.

Знакомая история? Если вы живете в Петербурге довольно давно, то прекрасно знаете, что не только Веселый поселок в свое время имел дурную славу. Купчино, Полюстрово, Гражданка считались не менее опасными. Историки и социологи видят причину этого в особенностях социальной и градостроительной политики второй половины прошлого века.

- Миллионы людей переселились из деревень в города, а в самих городах - из бараков и коммуналок в отдельные квартиры многоэтажных домов спальных районов. Эта ускоренная урбанизация не могла не повлиять на общество. Мало кто помнит, но тогда новые районы, которые мы сейчас называем «развитыми и обжитыми» были окраинами без инфраструктуры. Одни дома - и пустыри вокруг. Поначалу там не было транспорта, во всяком случае метро уж точно. Местные жители просто шатались по улицам и пустырям. Так, в общем-то, и сформировался особый контингент, который потом стали называть гопниками, - говорит эксперт философско-социологического факультета Института общественных наук Максим Александров.

Наше время

Что мы видим сегодня? Многие окраины, наводившие страх на горожан, превратились в «обжитые» районы. Они стали более доступными, благоустроенными и уж точно их нельзя назвать рассадниками преступности.

- В 2010 году я переехал в Московский район, ближе к центру, но родители до сих пор живут в Веселом поселке. И вы знаете, там стало даже уютно. Конечно, многое зависит от квартала, дома и того, кто там живет, но в целом за родителей я не волнуюсь, спокойно оставляю у них детей на выходные, - продолжает Илья Смирнов.

Но урбанизация не остановилась: в Петербург по-прежнему едут жители малых городов, а сами петербуржцы меняют старое жилье на новое. За 15 лет в население Северной столицы выросло почти на миллион человек. И им нужно где-то жить. Неудивительно, что вслед за населением растет объем жилищного строительства - за 15 лет он увеличился в 1,5 раза. Конечно, и на этот раз без ошибок не обошлось - точечная застройка в начале 2000-х усложнила и без того непростую градостроительную ситуацию. Но потом пришло понимание, что обеспечить горожан и тех, кто хочет поселиться в Петербурге качественным жильем можно лишь комплексно застраивая новые территории. Когда кроме жилья строятся и дороги, и социальные объекты, и торговая, развлекательная инфраструктура.

Один из первых таких комплексных проектов появился в Выборгском районе Петербурга, за его реализацию взялась компания «Главстрой Санкт-Петербург» Олега Дерипаски. Еще в 2008 году у станции метро «Парнас» был пустырь, сегодня здесь вырос настоящий город в городе. Построено жилье, соцобъекты, дороги, паркинги, магазины, медцентры, благоустроенные общественные пространства для прогулок и отдыха жителей. Компания специализируется именно на проектах комплексного освоения, одновременно развивая ЖК «Северная долина» и «Юнтолово».

- Сейчас есть тенденция развития ситуации в правильном направлении за счет изменения градостроительных норм и акценте на комплексной застройке новых районов. Сегодня застройщики просто не могут строить одни жилые дома, они обязаны позаботиться и о социальной, транспортной инфраструктуре. Да, это дополнительная нагрузка на бизнес, но это единственный способ гуманизировать жилую застройку, - уверен урбанист Иван Кошелев.

Сегодня в школах ребята изучают не только обязательные предметы, но и дополнительные. Самая востребованная – робототехника. Фото: Алексей Александронок

Жить по-новому

Изменение подходов к строительству влияет и на качество жизни в новых петербургских районах. Здесь уже не опасно - новые кварталы хорошо освещены и практически полностью оборудованы камерами наружного видеонаблюдения. Во дворах появляются благоустроенные общественные пространства, спортивные и игровые площадки. Поскольку освоение комплексное, проекты жилых комплексов предусматривают создание просторных парков. Но самое главное, контингент новых микрорайонов кардинально отличается от жителей первых советских «спальников».

В новых районах есть, где развернуться: заняться спортом можно на удобном стадионе рядом с домом. Фото: Сергей Федченко.

- Районы новой застройки часто называют «гетто», ориентируясь на международный опыт строительства дешевого жилья на окраинах мегаполисов. Но в нашем случае это принципиально не так. Разница в том, что все негативные примеры Европы и Америки - это государственное социальное жилье, которое бесплатно или за минимальную плату получали малообеспеченные слои населения и мигранты. У нас же люди покупают жилье сами, а значит у них есть доход - средний или выше среднего. Ведь даже покупка квартиры в ипотеку требует определенной финансовой стабильности. Так что население новых районов - это точно не деградирующие личности и социальный состав жителей новостроек ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем в центральных районах, так и не сумевших избавиться от коммуналок, - считает генеральный директор аналитического и проектного центра Urban Pro Александр Холоднов.

Социологи и экономисты часто говорят о том, что образ жизни и культуры в спальных районах мегаполиса изменился. Но добавляют: чтобы утверждать об этом с уверенностью, нужно проводить полноценные исследования.

- Но могу сказать одно: сейчас у людей другие цели и задачи в принципе. Сегодня успешный человек ценится больше, потому что у него есть все необходимое для личного развития и благополучной жизни по сравнению с 1980-ми и 1990-ми. Поэтому в целом неудивительно, что со сменой жизненных приоритетов исчезли и асоциальные кварталы, которые все мы помним из нулевых, - считает Максим Александров.

Круче, чем в центре

Конечно, современным жилым районам пока многого не хватает. Но так было и будет всегда.

- Когда мне было 16 лет и я жил на проспекте Просвещения, мы с моим другом любили ездить в центр по выходным для того, чтобы сходить в кино, посидеть в кафешке и познакомиться с девчонками, - рассказывает житель «Северной долины» Олег Краснов. - Сейчас у меня в районе есть и кафе, и в кино в Меге-Парнас. Но я по-прежнему езжу в центр встречаться с друзьями, сидеть в модных барах и ресторанах. И мои дети, уверен, тоже будут ездить в центр, но уже за чем-то своим.

Хотя в некоторых вещах молодые районы превосходят исторический центр. Взять хотя бы ту же социалку. За 15 лет школ и детских садов в Санкт-Петербурге заметно прибавилось. Особенно впечатляет динамика последних лет. Так, по итогам 2019 года Петербург получил 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов, при этом ввод детских садов стал для города рекордным за полвека.

Построенные в новых жилых кварталах соцобъекты заметно превосходят по площадям и предлагаемым возможностям детские сады и школы, построенные в советское время. К примеру, во всех социальных объектах компании «Главстрой Санкт-Петербург» есть бассейны, собственные стадионы и спортплощадки, специальные залы для кружков, музыкальных занятий. Это современные здания с широкими коридорами, лифтами, разделением начальной и средней школы. И самое главное, в них есть место дополнительному образованию и развитию - это принципиальная позиция основателя компании «Главстрой Санкт-Петербург», российского бизнесмена Олега Дерипаски. Именно Дерипаска привнес идею развития робототехники среди детей в нашей стране для последующего участия в международных соревнованиях по робототехнике, создания кадрового резерва для российских производств и ранней профориентации. Так, в школе №469 в «Северной долине» открыт Центр цифрового образования «IT Куб». Он является составной частью проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на создание благоприятной среды как для формирования отечественного IT потенциала, так и для дальнейшего его развития. В 2019 учебном году в «IT Куб» были реализованы программы «Основы робототехники», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Цифровая фото- и видеостудия», «Базовые навыки программирования на базе конструктора LEGO», «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

Современные школы в новых районах оснащены всем необходимым для полноценного развития детей. В них есть даже бассейны. Фото: Сергей Федченко.

В школе в ЖК «Юнтолово» планируется открытие «ТехноСпейса» — центра обучения технологиям цифрового производства и профессионализации ребят. : робототехника, интернет вещей, прототипирование, инженерный дизайн CAD, медиакоммуникации.

Можем жить лучше!

О районах новой застройки сегодня много чего можно услышать. Только ленивый не называет жилые кварталы «муравейниками», некомфортными для жизни. А что говорят сами жители высотных кварталов?

- Действительно, проводились многочисленные опросы местных жителей, в которых люди положительно отзывались о своих домах, условиях жизни. Дело в том, что среди новоселов таких районов много людей, переехавших из старого жилого фонда, им есть, с чем сравнивать. Некоторые переехали в новые районы Петербурга из малых городов, и для них это тоже новый, более высокий уровень жизни, - считает урбанист Борис Юшенков.

Как бы то ни было, новые районы есть, они живут, развиваются и в наших силах сделать их еще лучше.

- Нам нужно вместе - и профессиональному сообществу, и жителям и городским властям искать способы преобразования жилой среды в новых районах. Если за социальные объекты и инфраструктуру отвечает город и застройщик, то общественные пространства могут улучшать и сами жители. Нельзя ставить крест на этих территория, они уже случились, нужно менять отношение к ним и в первую очередь помогать жителям осознать свою значимость. Когда человек живет в районе с одним желанием - быстрее переехать, перспективы что-то изменить нет. А если он осознает проблемы и готов что-то предпринимать, вносить свой вклад в изменение жизни, то сделать можно очень многое, - говорит Елена Миронова, главный архитектор Института территориального развития.