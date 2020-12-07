Жизнь за городом: выясняем, в чем ее важные плюсы, а каких чудес ждать не стоит

Жизнь в уютных малоэтажных комплексах идеально подходит для семей с детьми: тишина поможет сфокусироваться на самом важном, а свежий воздух - сохранить здоровье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый формат

В нашей стране долгое время было принято деление строго на «город» и «деревню». Поэтому и в Петербурге, и окрестностях еще лет 10-15 назад было два основных формата - городской, с высокими многоквартирными комплексами, и загородный, с коттеджами и индивидуальными домами. И всего несколько лет назад стали появляться проекты, которые приближаются к классическому пониманию европейского пригорода - малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома до 5-12 этажей с необходимой инфраструктурой. Правда, ажиотажа вокруг таких комплексов до недавнего времени не наблюдалось.

- Думаю, люди с удовольствием покупали бы малоэтажное жилье, если бы оно располагалось неподалеку от станций метро. Но малоэтажка, как правило, строится на территориях, где инфраструктуры в непосредственной близости нет. Социальные, торговые, развлекательные объекты нужно заново создавать. Кроме того, малоэтажные комплексы часто сталкиваются с проблемой транспортной доступности. Например, у нас в EcoCity есть остановка общественного транспорта прямо в поселке, но это скорее приятное исключение, чем правило, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Застройщики все это прекрасно понимают и ответственно подходят к созданию малоэтажных жилых кварталов. Строят необходимые жителям инфраструктурные объекты, дороги, спортивные и детские площадки, предусматривают помещения для магазинов и предприятий бытового обслуживания. Однако масштабное развитие пригородных территории во многом зависит от политики местных властей.

- К сожалению, в Петербурге очень медленно строится метро, скоростные магистрали. Но именно это зачастую служит толчком для развития малоэтажной застройки. Именно по такому пути идет Москва: на окраине строится метро, и территория вокруг новой станции быстро обживается, - рассказывает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева,

«Звездный час» малоэтажки

И все-таки внимание на пригороды петербуржцы обратили: в последние месяцы спрос на малоэтажные и среднеэтажные жилые комплексы вырос в разы. Причина тому - пандемия.

- Весной мы увидели активное повышение спроса на наши загородные объекты - EcoCity и Mistola Hills во Всеволожском районе в 7 км от Петербурга. Идея переждать самоизоляцию на собственной террасе вдохновляла покупателей и решения о приобретении квартиры в пригороде принималось быстро. Сотрудники многих компаний ушли на удаленку, да там и остались. А это тоже прекрасная возможность переехать в комфортное место и не оглядываться на транспортную доступность. Но, думаю, со временем спрос утихнет, поэтому застраивать малоэтажкой свободные гектары мы не планируем. Нам интересны небольшие малоэтажные проекты, которые находятся в местах с развитой инфраструктурой, например, в Курортном районе, - говорит Михаил Гущин.

Впрочем, пандемия лишь ускорила те тенденции, которые начали формироваться не так давно: люди стали больше ценить комфорт и безопасность проживания, хорошую экологию. Малоэтажные и среднеэтажные проекты с невысокой плотностью населения, расположенные в пригородах, этим требованиям отвечают.

- Сейчас многие покупатели осознанно выбирают жизнь за городом. Наша компания строит два малоэтажных комплекса, один находится в районе «Балтийская жемчужина», второй - к северу от города в Сертолово. Основная часть жителей в них - это молодые семьи с детьми и пожилые люди. И тем, и другим нужна тишина, свежий воздух, добрососедская атмосфера, - добавляет Анжелика Альшаева.

Тем более, купить квартиру за городом сегодня стало проще: покупатели могут воспользоваться сельской ипотекой, ставка по которой составляет всего 2,7%. Для зарплатных клиентов банка ставка и вовсе снижена до 1,9%. В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.

- Это очень интересное предложение, которое распространяется и на один корпус нашего проекта «Ясно.Янино», - добавляет Анжелика Альшаева.

Сельская ипотека также доступна и покупателям квартир в поселке EcoCity.

Жить стало лучше

Современные малоэтажные и среднеэтажные дома заметно отличаются от тех, что строились раньше – и по архитектуре, и по материалам, и по местам общего пользования, а также по инженерным решениям и планировкам.

- В малоэтажке можно использовать оригинальные детали, которые в условиях городской застройки реализовать невозможно. Например, квартиры с открытыми террасами и мансардами. Мы видим, что эти элементы очень востребованы у покупателей, - говорит Анжелика Альшаева.

Появляются комплексные проекты освоения пригородных территорий, на которых вместе с жильем строятся садики, школы, дороги.

- В нашем малоэтажном проекте квартиры по уровню комфорта соответствуют городским, и вся необходимая инфраструктура в поселке есть: от детского сада до кафе, - считает Михаил Гущин.

КСТАТИ

Малоэтажное жилье выросло в цене

В 2020 году стоимость недвижимости (и в том числе в малоэтажных жилых комплексах) выросла примерно на 25-30% в городской черте и на 15% в Ленобласти. Такой динамики специалисты не припоминают с 2006 года. На рост цен повлияла льготная ипотека, высокий интерес к малоэтажным проектам и сокращение объемов строительства. Что будет дальше? Эксперты предполагают, что в следующем году цены на жилье будут вести себя спокойно и вряд ли поднимутся. А если квадратные метры и будут дорожать, то в пределах инфляции. Но чего точно не случится, так это снижения стоимости. Дешеветь недвижимость не будет.