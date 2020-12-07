Известного политолога Валерия Соловья арестовали на 10 суток в Санкт-Петербурге

Валерию Соловью назначили 10 суток административного ареста за политическое собрание в центре Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известного историка и политолога Валерий Соловья арестовали на 10 суток за несогласованное мероприятие в центре Санкт-Петербурга. Напомним, 5 декабря он проводил встречу со сторонниками основанного им движения «Перемен» возле станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте. Собрание расценили как проведение массовой акции, на которую Соловей не подавал уведомления.

Встреча собрала не один десяток человек. Фото: YouTube-канал "NevexTV"

- Это мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения. Также встреча могла создать помехи движения пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры. Более того, мероприятие не согласовано, - объясняют нарушение в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Альтернативными наказаниями могли стать штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, но судья решил арестовать правонарушителя.