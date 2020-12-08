Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 декабря 2020 года: Приближение локдауна и сроки победы над инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 декабря 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 741 человека. По словам губернатор Александра Беглова, дальше город может ожидать полный локдаун, если все не будут соблюдать меры безопасности, а рост заболеваемости не прекратится. Именно поэтому градоначальник уже сейчас просит праздновать Новый год дома и без массовых гуляний.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 151 894 человек. Умерли от инфекции 5 861 горожан (+31 за сутки), а выздоровели 86 158 (+697), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный готовится делать прививки от коронавируса простым горожанам, а не только медработникам. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп повышенного риска. Крупные партии прививок от 50 тысяч доз и больше привезут в Северную столицу уже в конце декабря – начале января. Вакцину будут ставить сразу в 50 медпунктах.

Эксперт-математик рассказал «Комсомолке», что если городу и удастся победить инфекцию, то только не раньше апреля 2021 года. Исходя из расчетов специалиста, Северная столица уже прошла пик смертности, но расслабляться пока преждевременно. Особенно стоит быть начеку молодежи, потому что именно молодые петербуржцы в последнее время все чаще заражаются COVID-19.

Из хорошего – число нарушений мер безопасности существенно снизилось в городских магазинах и заведениях общепита. Представители бизнеса стали строже относиться к возложенным на них обязанностям в нелегкое время пандемии.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 18 431 человек, из них у 212 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 14 052 (+89), а умерли 158.