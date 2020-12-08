Петербуржцы поют романсы

Звездами вечера стали Павел Федоров и Виталий Студилов. Фото: Общественная палата Санкт-Петербурга.

Пенсионеры, ветераны и инвалиды, чью социальную жизнь сложно назвать активной из-за «коронавирусных» ограничений, оказались в затворничестве. Уже более полугода они вынуждены сидеть по домам, свести до минимума поездки на общественном транспорте и не посещать места с большим скоплением людей. Общественная палата Санкт-Петербурга нашла способ порадовать петербуржцев, соскучившихся по звукам живой музыки. Она организовала концерт-репетицию, участниками которого стали жители дачного поселка Солнечное-2.

Солнечное-2 - уникальный населенный пункт, возведенный в Курортном районе Петербурга в 2014 году. Уютные коттеджи были построены специально для льготных категорий граждан. Арендовать социальные дачи по сниженной цене могут ветераны, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Недавно жители обратились в Общественную палату Петербурга с просьбой разнообразить их досуг. Многие обитатели поселка Солнечное-2 несколько месяцев не покидали пределов поселка.

- Мы уже более десяти лет проводим мероприятия для ветеранов, блокадников, инвалидов, - рассказывает член Общественной палаты Петербурга, генеральный директор фестиваля «Шаг навстречу» Валерия Соколова, которая выступила с инициативой организовать концерт. - Бабушки, которые раньше приходили на наши выступления, попросили нас провести встречу. Мы подумали, что это хорошая идея. Сейчас на улице серо, у людей мало положительных эмоций, а концерт позволит поднять жителям настроение.

Звездой вечера стал дуэт Павла Федорова и Виталия Студилова. На балалайке и гитаре музыканты исполнили трогательные романсы 60-70-х годов. В зале администрации поселка собралось около двадцати человек - инициативная группа, - которые пришли не только послушать выступление, но и спеть вместе с артистами. В будущем, когда все «коронавирусные» ограничения будут сняты, программу планируют показать и в других поселках Курортного района. Важно, что организаторы соблюли все санитарно-эпидемиологические нормы. На входе зрителям измеряли температуру, а в зале они находились в средствах индивидуальной защиты.