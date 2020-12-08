Бывшую свалку в Приморском районе Петербурга рекультивируют

Мусор не должен быть рядом с жилыми домами. Фото: change.org.

Жители Приморского района просят избавить их от бывшей мусорной свалки посреди жилых кварталов. Террикон на пересечении улиц Оптиков и Яхтенной не только вызывает у них опасение с точки зрения экологии, но и портит вид. Активисты запустили петицию в Сети и обратились в Общественную палату Петербурга. Там оперативно взялись разобраться в вопросе, организовав круглый стол. Встречу с представителями Смольного, подведомственными городу организациями, экспертами в области экологии и жителями района провели в онлайнформате.

В ходе обсуждений выяснилось, что в городе уже планируют рекультивацию территории.

- В 2019 году комитет наделили полномочиями в области ликвидации вреда окружающей среде, и эта свалка в Приморском районе - первое, на что обратили внимание специалисты, - рассказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев. - Мы освободим эту территорию, которую в дальнейшем можно будет ввести в хозяйственный оборот, например, разместив там парк.

До конца 2020 года в городе завершат все бумажные дела, чтобы включить территорию в госреестр, только после этого можно будет заниматься ликвидацией. В 2021 году разработают проектную документацию.

- Мы, безусловно, поддерживаем идею рекультивации. И самое важное - учитывать мнение жителей в определении того, что здесь будет потом, - отметил председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Валерий Солдунов.

К слову, избавившись от бывшей свалки, город сможет избавиться от лишних трат. Сейчас участок находится на балансе СПб ГКУ «Ленводхоз». Содержание обходится около 4 миллионов рублей в год.

Подобная территория в городе не единственная, и Общественная палата намерена стать площадкой для рассмотрения дальнейшей судьбы проблемных участков Петербурга. Здесь особого участия ждут от общественных советов при администрациях районов.

- Именно на местах коллеги смогут подсказать проблемные точки, с которыми нам также предстоит поработать, - добавил член комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Георгий Абелев.

Инициативы петербуржцев Общественная палата города принимает по электронной почте: 78_opspb@mail.ru