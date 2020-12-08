Впервые за 7 лет: Фотографии живой новогодней елки на Дворцовой площади появились в сети

Главную новогоднюю елку установили на Дворцовой площади Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 8 декабря 2020 года, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили новогоднюю елку. Событие поистине уникальное, так как живая ель появилась на главной площади Северной столицы впервые за семь лет. Ранее в городе красовалась искусственная елка.

Красавицу установили под покровом ночи 8 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

- В этом году на Дворцовой площади впервые за последние 7 лет установили живую новогоднюю елку. Накануне ее спили в деревне Хиттолово во Всеволожском районе, - рассказали в Смольном.

Сейчас елочка стоит пока "голая". Украшать новогодними "нарядами" красавицу начнут уже в среду. Дерево украсят 300 игрушек в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Это шары, домики, медведи, зайцы, снеговики и щелкунчики.

Уже завтра елочку начнут украшать ретро-игрушками Фото: Олег ЗОЛОТО

Также на елочку повесят светящиеся "бусы"-гирлянды. Длина такого сверкающего украшения будет достигать пяти метров. Еще 300 метров ретрогирлянд вплетут в крону дерева. Кроме того, на ели появятся по 300 метров гирлянд из флажков и серпантина.

Засияет новогодняя красавица до 20 декабря. Вокруг нее также появится настоящий зимний лет из елочек от 2 до 5 метров.