Тосненский Раскольников: 18-летний парень забил кочергой старушку из-за 300 рублей

18-летний парень убил кочергой старушку-соседку ради 300 рублей в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Убийство, повторяющее роман Федора Достоевского "Преступление и наказание", произошло в Ленинградской области. 20 октября 2020 года в доме 9 на улице 2-я Дорога в поселке Красный Бор, Тосненского района, нашли труп 86-летней старушки. Тело пенсионерки было сильно изувечено - травмы на голове, следы удушения на шее. Сомнений у полиции не было - это убийство. Однако быстро сразу человека, который устроил такую жестокую расправу над женщиной, не удалось.

Стражи порядка начали расследование, изучили отпечатки пальцев, допросили соседей. В понедельник, 7 декабря 2020 года, подозреваемого нашли. Современным Раскольниковым оказался 18-летний безработный парень, живущий в соседнем доме рядом с убитой старушкой.

- Следствие установило, что 19 октября парень пришел в дом к пенсионерке и попросил денег взаймы. Однако та отказала молодому человеку из-за чего начался конфликт, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

"Раскольников" взбесился, схватил кочергу и стал что есть мочи бить пенсионерку по голове. После он сжал руки на шее старушки и задушил ее. Убедившись, что женщина мертва, парень забрал у нее 300 рублей и сбежал.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело об убийстве.