Комздрав прокомментировал ситуацию с «массовым увольнением» врачей в Мариинской больнице

В Комздраве опровергли "массовые увольнения" врачей из Мариинской больницы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали якобы возникшую скандальную ситуацию с массовым увольнением врачей в Мариинской больнице. Такие сведения появились в некоторых городских СМИ накануне. Причиной были названы большие переработки- люди просто не выдерживают нагрузки. В Коздраве ответили, что переработки действительно есть, но заявлений на увольнение никто не пишет.

- Относительно распространяемых в социальных сетях слухах о грядущих массовых увольнениях медперсонала в Мариинской больнице Комитет по здравоохранению сообщает: норма нагрузки на врача сформирована с учетом требований приказа Минздрава. Часы сверх норматива оплачиваются дополнительно, - говорится в заявлении ведомства. - Кроме того, в больнице организован мониторинг состояния здоровья сотрудников. В отдел кадров или администрацию Мариинской больницы массовых обращений с заявлениями об увольнении не поступало.

По словам чиновников, сейчас в Мариинке работают 1556 сотрудников – больше, чем во время «первой волны». Штатным медикам помогают врачи-стажеры, а также студенты медицинских ВУЗов и колледжей.

А вот привлекать к работе с «ковидными» пациентами медиков по совместительству действительно нельзя. Это связано с нахождением зараженных больных в «красной зоне». Ходить персоналу из нее в «чистую» и обратно никто не позволит.

Сейчас в больнице работают, исходя из опыта весны-лета. Здесь сохранен режим лечащего врача, когда один специалист ведет пациента ежедневно. А помощь ему оказывают коллеги из числа хирургов, пульмонологов, физиотерапевтов, медицинских психологов и других специалистов.