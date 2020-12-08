Чуда не случилось: Как спустя год живут «дети-маугли» из Гатчины, которые не ходили в школу и терпели изнасилования

Мужчину со странностями арестовали по обвинению в изнасиловании дочери Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Год назад в небольшой деревне Химози под Гатчиной в Ленинградской области прогремела история 47-летнего Андрея Бовта. В загородный дом к затворнику нагрянули сотрудники полиции, которые обнаружили у него целый арсенал с оружием. С обысками силовики пришли после того, как к ним поступила информация о том, что глава семейства на протяжении 7 лет насиловал свою маленькую дочку. Как считает следствие, издевательства над малышкой он снимал на видео. Скрывать то, что происходит в доме, ему удавалось благодаря затворничеству. В доме жили восемь детей, которых прозвали "маугли". Мальчики и девочки не имели документов, никогда не ходили в школу и детский сад. Жили дома вместе с мамой.

Что еще больше насторожило силовиков - это личность мамы детей. Оказалось, что Андрей Бовт жил со своей двоюродной сестрой, которую родственники считали пропавшей. Женщина не ездила на роды в больницу и не наблюдалась у врачей. Рождение детей проходило в этом же самом доме. Сам Андрей Бовт был тоже загадочной фигурой: на своем дворе он установил огромный трехметровый крест. Местным он представился неким "сотрудником ГРУ". Однако ни к каким спецслужбам Бовт не имел отношения. Мужчина оказался фанатиком, почитал Николая II, наряжался в его костюмы. В царские наряды одевал и своих детей с женой. Чем зарабатывал мужчина на жизнь, неизвестно до сих пор. По одной из версий, он собирал благотворительность якобы на нужды веры.

В этом доме жили дети Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Андрея Бовта арестовали и возбудили уголовные дела за надругательства над дочерью и незаконный оборот оружия. После ареста следователи целый год сохраняют молчание, отказываясь от комментариев. Однако "Комсомолка" узнала дальнейшую судьбу детей. Их хотела вернуть к себе мать Светлана Лободюк. В тоже время органы опеки пытались лишить ее родительских прав. О том, где спустя год находятся дети, "КП-Петербург" сообщила двоюродная сестра Светланы.

- Детей она так и не вернула, - рассказала "КП" сестра Светланы Марина. - В суде она оспаривала акт об изъятии детей, однако добиться от суда отмены этого решения не смогла. Сейчас пятеро детей в приюте. Еще трое, уже совершеннолетние, живут с ней. Однако я с ней больше не общаюсь из-за разных взглядов на жизнь.

Мать так и не смогла вернуть детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как рассказала "КП" адвокат Светланы, после случившегося женщина с детьми переехала из Химози в Санкт-Петербурге. Последнее заседание суда по опеке прошло недавно.

- В суд трижды подавались документы на лишение родительских прав Лободюк, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе Гатчинского суда Ленинградской области. - Однако все три раза они были возвращены обратно. Документы детям были изготовлены. Суд установил их дату рождения, Лободюк была записана в них как мать. Однако детей суд не вернул. Женщина смогла добиться только того, что суд определил ей график посещения.

Последняя апелляция отказала Лободюк в возвращении детей. Однако она планирует и дальше оспаривать эти решение. Тем временем, адвокаты предполагают, что если Светлана не добьется возвращения детей, то они могут быть усыновлены.

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