Петербургские ученые нашли вещества, из которых могла зародиться жизнь на Земле

Ученые СПбГУ открыли вещества, которые могли создать всю жизнь на Земле Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета сделали уникальное открытие - на берегах Мертвого моря они нашли вещества, из которых могла возникнуть вся жизнь на Земле. Это циклофосфаты, которые никогда ранее не встречались в природе. Об этом интересном исследовании специалисты рассказали во вторник, 8 декабря 2020 года.

- Фосфор — один из важнейших химических элементов, из которых строятся живые организмы: он входит в состав РНК, ДНК, клеточных мембран. Поэтому для образования первичной жизни на ранних стадиях эволюции Земли были необходимы соединения фосфора, способные участвовать в химических процессах и растворяться в воде, - объяснили в университете.

Природные циклофосфаты найдены впервые / Фото: Britvin et al / Geology, 2020

Циклофосфаты — химически активные фосфорсодержащие соединения широко используются в промышленности, однако в естественной природе они обнаружены впервые. Петербургские ученые их нашли в горных породах. Эти вещества считаются главными претендентами на формирование первичной жизни, так как при разрушении их химической структуры выделяется энергия, способная инициировать синтез фосфорорганических соединений.

- Редкость фосфидов в современной литосфере не означает, что они не были распространены на Земле ранее, так как геохимическая среда миллиарды лет назад значительно отличалась от сегодняшней. Со временем атмосфера Земли все больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов, - рассказал руководитель проекта, доктор геолого-минералогических наук, профессор СПбГУ Сергей Бритвин.

Уникальное открытие было сделано после изучения горных пород из бассейна Мертвого моря Britvin et al / Geology, 2020

Ученые считают, что эти вещества могли образоваться при метеоритной бомбардировке ранней Земли или в результате высокотемпературного окисления фосфидов. Специалисты отмечают, что это открытие приближает их к пониманию того, как синтезировались сложные молекулы, которые привели к возникновению жизни на нашей планете.

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