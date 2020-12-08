Иордания, Доминикана, Греция: Из Пулково могут запустить рейсы по новым международным направлениям

Авиакомпании получили допуски на новые международные направления из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Росавиация выдала нескольким авиакомпаниям новые допуски на международные регулярные и чартерные рейсы – в том числе и из Петербурга. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Из Пулково могут запустить перелеты и в уже открытые страны, и по новым направлениям. Например, в Грецию, Тунис, Индию, Иорданию.

БОЛЬШЕ РЕЙСОВ

Из Петербурга авиакомпании смогут выполнять рейсы в Танзанию (Занзибар) и ОАЭ (Дубай). Напомним, что с этими странами Россия уже возобновила авиасообщение. В Танзанию из Северной столицы уже есть прямые перелеты в пакетных турах. Новые допуски значат, что рейсов будет больше, к тому же – регулярных. Их получила авиакомпания AZUR air. А вот в популярный для отдыха Дубай до декабря прямых рейсов из Пулково не было. Петербуржцам приходилось лететь с пересадкой в Москве. Теперь же новые допуски получили «Уральские авиалинии» и «Россия».

К уже «открытым» странам также относится Египет. Авиасообщение пока возобновлено только с Каиром. И летать туда можно было только из Москвы. Допуск на перелеты три раза в неделю из Петербурга теперь получила Авиакомпания Royal Flight.

Когда возобновится авиасообщение с рядом стран, из Петербурга будут доступны прямые рейсы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Однако когда именно появятся новые рейсы в перечисленные страны, пока неизвестно. Как отмечают в Пулково, аэропорт готов их запускать, но пока изменения в расписание не внесли.

– Решение о перелетах зависит не от аэропорта. Если авиакомпании воспользуются допусками, аэропорт Пулково готов расширять международную программу перелетов в страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, – отметили в пресс-службе Пулково.

КСТАТИ

Стоит отметить, что как раз с 6 декабря авиакомпания «Россия» уже запустила рейсы в ОАЭ из Петербурга. Чартеры на побережье Персидского залива будут отправляться по воскресеньям. А во вторник, 8 декабря, регулярные рейсы раз в неделю запускают «Уральские авиалинии». Судя по всему, к ним могут добавиться и дополнительные. Более того, исходя из приказа Росавиации, последняя авиакомпания получит допуск на перелеты 7 раз в неделю, да еще и в зимнем сезоне 2020-2021 годов.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ?

При этом многие авиакомпании получили допуски и в еще «закрытые» страны. Так, в приказе Росавиации из Петербурга значатся регулярные рейсы и по европейскому направлению. Например, в греческие Салоники и на Родос, в немецкий Кельн и чешский Пардубице. Кроме того, есть допуск на рейсы в Акабу в Иордании, Доху в Катаре, Джербу в Тунисе, Гоа в Индии. А также и два китайских города – Шанхай и Пекин. Кроме того, в документе перечислены допуски нескольких авиакомпаний в Доминикану. В частности, в Санто-Доминго, Ла-Романа, Пуэрто-Плата, Самана Эль-Катей и Пунта-Кана. Все это чартеры, которые в отличие от других «закрытых» направлений тоже значатся для допуска в расписании зимы 2020-2021 годов.

Из Пулково появились прямые рейсы в Дубай. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смогут ли петербуржцы в ближайшее время полететь по этим «новым» странам? Зависит это, как и раньше, только от взаимного открытия границ.

– Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, – объясняют в Росавиации. – Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Проще говоря, как только откроются перелеты в эти страны, петербуржцы скорее всего станут счастливыми обладателями прямых рейсов по этим направлениям.