«Мегафон» десятикратно увеличил несетевую розницу в Петербурге и Ленобласти. Фото предоставлено пресс-службой Мегафон.

«МегаФон» в 10 раз увеличил число магазинов по продаже SIM-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если в начале года их было 200, то сегодня - больше 2000! Причем, часть из пунктов продаж в шаговой доступности работают в небольших городах и поселках. Например, в Ям-Тёсово, Калитино, Вайи, Зайцево.

- Одна из актуальных задач любой компании – быть ближе к клиентам, - подчеркнул директор отделения «МегаФона» в Санкт-Петербурге Владимир Бакалов. - А в нынешней ситуации телеком-сервисы, интернет и голосовая связь стали неотъемлемой частью работы, учебы и досуга. Мы видим такой запрос со стороны жителей нашего региона, поэтому предоставили возможность приобрести SIM-карту в магазинах шаговой доступности и онлайн-магазинах крупных брендов.

Покупка SIM-карт стала возможна также в крупных сетях «Лента», «Верный», «Первая Полоса» и «Детский Мир», интернет-магазинах «Холодильник.ру» и «Ozon». Приобрести SIM-карту можно лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «TMall» и «Wildberries» и «Яндекс.Лавке».