УРАЛСИБ запустил кредит «Бизнес Недвижимость».

Банк УРАЛСИБ презентовал новый продукт – кредит «Бизнес Недвижимость» на приобретение строящейся или готовой коммерческой недвижимости. Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 800 млн рублей включительно.

- Для приобретения объектов на первичном рынке предлагается кредит на покупку строящейся или готовой нежилой недвижимости в многоквартирных домах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных Банком застройщиков для заемщиков, зарегистрированных в этих регионах.

- Для приобретения объектов на вторичном рынке предлагается кредит на покупку готовой коммерческой недвижимости у физических и юридических лиц во всех регионах.

Сумма кредита – от 3 000 000 до 10 000 000 рублей (до 20 000 000 рублей для клиентов, ведущих свой бизнес и приобретающих недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях). Срок кредитования – от 2 до 7 лет. Минимальный первоначальный взнос – 30% (25% при приобретении недвижимости у застройщика). Процентная ставка – от 10,7%. Залог – приобретаемый объект недвижимости. Комиссия за выдачу кредита – 1% от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.