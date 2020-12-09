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УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам

При сумме кредита от 3 млн рублей она теперь составляет 7,99% годовых
Источник:kp.ru
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УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам.

УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам.

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками или по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,29%, от 7 млн рублей включительно — 7,99%.

При получении кредита на покупку квартиры у ключевых партнеров Банка действуют специальные условия.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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