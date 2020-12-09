УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам.

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками или по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,29%, от 7 млн рублей включительно — 7,99%.

При получении кредита на покупку квартиры у ключевых партнеров Банка действуют специальные условия.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».