Световое шоу в честь Дня Эрмитажа посмотрели полмиллиона зрителей со всей России

Шоу состоялось 6 и 7 декабря. Фото: предоставлено организаторами.

Все, кому доводилось видеть 3D-mapping шоу в честь Дней Эрмитажа в разные годы, наверняка, с нами согласятся: этот жанр – эпохальный, масштабный, развернутый, яркий – он как будто создан для архитектурного ансамбля Дворцовой.

На этот раз темой 3D-mapping спектакля, который развернулся на фасаде Главного штаба, стала Победа – во всех аспектах этого слова: героические победы в истории России, личные победы в жизни человека, победы над обстоятельствами, страхом, предрассудками. В основе видеоряда спектакля – художественные реплики на произведения из коллекций Эрмитажа, великие сюжеты мировой культуры которые сложились в одно повествовательное полотно, где все взаимосвязано, одно логично вытекает из другого, и отчетливо видно, что время – условность, а жизнь – безгранична, сквозь прошлое просвечивает настоящее.

Кадр из шоу. Фото: предоставлено организаторами.

В сюжет спектакля вошли более десяти эпизодов: от Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных хозяев Зимнего дворца до его выдающихся хранителей, спасших шедевры в годы Блокады.

В исполнении петербургских артистов с площади звучали стихи великих поэтов, в единой музыкальной «симфонии» сплелись узнаваемые и любимые поколениями мелодии.

В этом году жизнь внесла свои коррективы в привычный формат празднования. Спектакль, который готовился большой командой профессионалов и должен был собрать сотни тысяч зрителей на площади, по понятным причинам переместился в онлайн формат. Но, как оказалось, это не существенно повлияло на полноту восприятия, градус эмоций и палитру впечатлений от его просмотра.

Кадр из шоу. Фото: предоставлено организаторами.

6-7 декабря благодаря онлайн формату, световое шоу посмотрели полмиллиона зрителей сети. Возможности интернета существенно расширили географию аудитории: спектакль смотрели в Москве и Петербурге, а также во Владивостоке, в Иркутске, в Омске, в Красноярске, в Екатеринбурге, в Перми, в Казани, в Волгограде, в Севастополе и во многих других городах России. Жители больших городов и маленьких деревушек, мегаполисов и крохотных населенных пунктов смогли, пусть и виртуально, не просто побывать на главной площади Петербурга, но совершить зрелищную экскурсию по пространству мировой культуры с ее невероятными героями, с вдохновляющими человеческими историями, в которые порой трудно поверить.

Кадр из шоу. Фото: предоставлено организаторами.

Тема Победы была стопроцентным попаданием в сегодняшнее настроение. Именно сегодня для многих из нас просто спасительно важно поверить в свои силы, в возможность многое преодолеть и со многим справиться. Победа и надежда для многих в какой-то момент стали словами-синонимами. Это угадывается в комментариях, оставленных на страницах официальных аккаунтов трансляции и в личных сетях.