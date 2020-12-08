Юрист объяснил, что может грозить рестораторам Санкт-Петербурга за «коронавирусный бунт»

Смольный передал "карту сопротивления" полиции. Поэтому последствия для "бунтарей" могут быть самыми что ни на есть серьезными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с противостоянием власти и бизнеса в Санкт-Петербурге не думает утихать. Напомним, владельцы кафе и ресторанов в ответ на ужесточение эпидемиологических ограничений и запретов на новогодние праздники заявили, что будут работать в прежнем режиме. Смольный взял тайм-аут, чтобы определиться с контр-мерами - сегодня-завтра их будут обсуждать на специально созванном совещании. Между тем эксперты уже примерно понимают, что ждет бунтарей. Если вкратце - ничего хорошего.

По словам юриста Филиппа Деменкова, попытки обжаловать штрафы (а на некоторых ресторанах их уже висит по 300 000 - 500 000 рублей) приведет лишь в одному - к затягиванию процедуры.

На фоне слов губернатора Санкт-Петербурга о возможном новом локдауне ситуация выглядит особенно пугающей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Да, действительно, у владельцев ресторанов и баров есть право обжаловать постановление Роспотребнадзора и оспорить наложенный штраф, - отмечает специалист. - И в этом случае процедура затянется. Но если есть доказательная база - заведение относится к общепиту, заведение работало в неустановленные часы или с нарушением санитарных норм - вердикт все равно будет вынесен в пользу Роспотребнадзора. Если же просто взять и не платить штрафы несмотря на решение суда, предприятие в конце концов принудительно объявят банкротом.

Кроме того, отметил юрист, в теории, если в таком баре или ресторане случится вспышка коронавируса, его владельца могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Она предусматривает до двух лет тюрьмы. А если в результате заражения кто-то умрет - то до пяти лет.

По словам властей, главная цель всех ограничений - оградить петербуржцев от инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее коронавирусный бунт осудили в Федерации рестораторов и отельеров. Там призвали городские власти не поддаваться на провокации - иначе последствия могут оказаться очень и очень тяжелыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бунтуют сотни – аукнется тысячам»: в Федерации рестораторов и отельеров призвали Смольный не поддаваться на провокации из-за «карты сопротивления»

Ранее петербургские предприниматели заявили, что будут бороться против новых запретов на работу до победного конца (подробности)

«Выведем на улицы 8 000 человек»: владельцы кафе и ресторанов пригрозили Смольному массовыми протестами

Городская администрация в ответ планирует привлечь к борьбе с «ковидной оппозицией» полицию (подробности)