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Юрист объяснил, что может грозить рестораторам Санкт-Петербурга за «коронавирусный бунт»

Смольный же пока взял тайм-аут, чтобы определиться с контр-мерами
Сергей ВОЛЧКОВ
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Смольный передал "карту сопротивления" полиции. Поэтому последствия для "бунтарей" могут быть самыми что ни на есть серьезными.

Смольный передал "карту сопротивления" полиции. Поэтому последствия для "бунтарей" могут быть самыми что ни на есть серьезными.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с противостоянием власти и бизнеса в Санкт-Петербурге не думает утихать. Напомним, владельцы кафе и ресторанов в ответ на ужесточение эпидемиологических ограничений и запретов на новогодние праздники заявили, что будут работать в прежнем режиме. Смольный взял тайм-аут, чтобы определиться с контр-мерами - сегодня-завтра их будут обсуждать на специально созванном совещании. Между тем эксперты уже примерно понимают, что ждет бунтарей. Если вкратце - ничего хорошего.

По словам юриста Филиппа Деменкова, попытки обжаловать штрафы (а на некоторых ресторанах их уже висит по 300 000 - 500 000 рублей) приведет лишь в одному - к затягиванию процедуры.

На фоне слов губернатора Санкт-Петербурга о возможном новом локдауне ситуация выглядит особенно пугающей.

На фоне слов губернатора Санкт-Петербурга о возможном новом локдауне ситуация выглядит особенно пугающей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Да, действительно, у владельцев ресторанов и баров есть право обжаловать постановление Роспотребнадзора и оспорить наложенный штраф, - отмечает специалист. - И в этом случае процедура затянется. Но если есть доказательная база - заведение относится к общепиту, заведение работало в неустановленные часы или с нарушением санитарных норм - вердикт все равно будет вынесен в пользу Роспотребнадзора. Если же просто взять и не платить штрафы несмотря на решение суда, предприятие в конце концов принудительно объявят банкротом.

Кроме того, отметил юрист, в теории, если в таком баре или ресторане случится вспышка коронавируса, его владельца могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Она предусматривает до двух лет тюрьмы. А если в результате заражения кто-то умрет - то до пяти лет.

По словам властей, главная цель всех ограничений - оградить петербуржцев от инфекции.

По словам властей, главная цель всех ограничений - оградить петербуржцев от инфекции.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее коронавирусный бунт осудили в Федерации рестораторов и отельеров. Там призвали городские власти не поддаваться на провокации - иначе последствия могут оказаться очень и очень тяжелыми.

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