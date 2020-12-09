«В доме все спали»: жителя Ленинградской области, который спас на пожаре 20 человек, наградили за отвагу

Жителям пятиэтажки в Волхове повезло, что Игорь оказался рядом, когда случился пожар Фото: из архива героя публикации

Той февральской ночью житель Волхова Игорь Катилин возвращался из аптеки. До дома ему оставалось каких-то пять минут, когда 26-летний мужчина увидел полыхающую пятиэтажку. Языки пламени вырывались прямо из окон, напуганные люди стояли на балконах, боясь выйти в задымленный коридор. Но больше всего парня ужаснуло не это, а то, что в некоторых окнах не горел свет. Люди спали, а значит, могли погибнуть.

Осознав это, Игорь тут же бросился в парадную, в которой из-за дыма уже ничего не было видно, и рванул к верхним этажам. Оказавшись там, мужчина начал изо всех сил стучать в двери, чтобы разбудить жителей. Озадаченные люди спросонья не сразу понимали, что происходит.

- Дом горит! Давайте на улицу! – кричал Игорь и бежал к другой двери. На четвертом этаже все предупреждены. Пора на пятый.

- На пятым было особенно сложно, - рассказывает парень в беседе с «КП». – Там трудно было выйти на лестничную клетку. Когда я понял, что в квартире застряла семья с ребенком, сразу кинулся туда. Мы вместе с родителями во что-то укутали маленькую девочку, я взял ее на руки и мы все вместе стали выходить. Аккуратно, на ощупь. С нами был дедушка этой девочки, за него я особенно волновался – он сильно надышался дымом и с трудом шел. Но все же никто в ту ночь не погиб.

Парень, не испугавшись огня, бегал по квартирам и будил людей Фото: из архива героя публикации

В общей сложности Игорь вывел из огня порядка 20 человек. Ни с кем из них он не был ранее знаком. Говорит, когда увидел горящее здание, страх, если и был, то мгновенно ушел на задний план, уступив место опасениям за жизни людей.

- Благо, никаких ожогов у меня не было. Газом надышался, голова чуть поболела, и все, - делится парень. – Когда я домой зашел и стал отмываться, супруга с расспросами набросилась, мол, что случилось, где я так испачкался. Рассказал. Она забеспокоилась, но поняв, что все позади, сказала, что я молодец.

Спасти людей и выжить самому Игорю помогли специальные навыки. Мужчина работает на производстве минеральных удобрений. Это небезопасно. И чтобы в случае аварии сотрудники знали, как действовать, все они прошли газоспасательную подготовку и раз в полгода подтверждают свои умения.

- Да, конечно, я знал, что нужно делать, мы все это проходили. Навыки мне очень в тот момент пригодились, - скромно отмечает Игорь.

О том, что о его поступке узнает весь регион даже не подозревал. Ну спас и спас, чего ж такого? Однако почти спустя год награда нашла героя, и в региональном управлении МЧС Игоря представили к награде. Мужчине вручили почетную грамоту за отвагу и самоотверженность.