Что произошло после матча «Зенит» - «Боруссия»

"КП" рассказывает, что произошло после проигранного "Зенитом" матча с "Боруссией" в Лиге чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» проиграл со счетом 1:2 дортмундской «Боруссии» в рамках заключительного матча в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Игра не имела турнирного значения для сине-бело-голубых, потерявших любые шансы на выход хотя бы в Лигу Европы. «Комсомолка» узнала, что произошло после финального свистка матча Лиги чемпионов «Зенит» - «Боруссия» 8 декабря.

У "Зенита" было достаточно голевых моментов, но не хватало последнего точного удара. Фото: ФК "Зенит"

Отметим, что петербургский клуб вышел на матч практически основным составом за исключением Ловрена и Дзюбы, что показывало серьезный настрой команды. А вот немцы, наоборот, не взяли девятерых футболистов и выпустили на поле полурезерв. Это понятно, ведь гости уже обеспечили себе выход в 1/8 финала престижного еврокубка. «Зенит» первым повел в игре благодаря голу Дриусси в первом тайме и подарил надежду на положительный исход. Однако Пищек и Витсель в течение 10 минут вывели «Боруссию» вперед в середине второй половины встречи. В целом, матч получился обоюдоострым и, что называется, на три результата, но «Зениту» в некоторых моментах не хватило мастерства реализации.

Болельщикам "Зенита" разрешили посетить стадион, несмотря на запрет властей. Фото: ФК "Зенит"

ИЗВИНЕНИЯ

После матча команда поблагодарила болельщиков на стадионе, тем самым извинившись за провал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Примечательно, что официально в Санкт-Петербурге запрещено пускать зрителей на спортивные мероприятия, однако «Зениту» сделали исключение, исходя из высокого статуса турнира.

КРИТИКА

Болельщики в официальных группах клуба в соцсетях ожидаемо раскритиковали команду и оставляли разочарованный отзывы по игре.

- Каждый раз в этой ЛЧ я сажусь смотреть матчи, каждый раз надеюсь, что вот-вот сегодня случится чудо, но нет!

- Позор! Такого слабого «Зенита» я еще не видел никогда. Вообще нет понимания, что делать.

- Второй тайм мертвый. Остается надеяться на следующий сезон.

"Боруссия" вышла в 1/8 финала турнира с первого места, а "Зенит" отправился в РПЛ, довольствуясь лишь ничьей с "Лацио". Фото: ФК "Зенит"

ОСВИСТЫВАНИЕ ДЗЮБЫ

«Вираж» по-прежнему «дарит» Артему Дзюбе недовольные возгласы и свист с трибун, припоминая ему скандал с интимным видео и последующее дерзкое обращение к фанатскому сектору.

ОТНОШЕНИЯ СЕМАКА И ДРИУССИ

Аргентинский игрок «Зенита» Себастьян Дриусси за два дня до игры раскритиковал тренерский штаб за то, что его не используют на позиции форварда. Футболист заявил о тоске по бывшему клубу и заявил, что хочет уехать из Санкт-Петербурга. В матче против «Боруссии» Сергей Семак оставил Дзюбу в запасе и выдвинул вперед именно Дриусси в паре с Азмуном. И как итог – аргентинец тут же забил. После матча Себастьян поговорил с Семаком тет-а-тет и между тренером и футболистом, как показалось по транляции, нет никакого напряжения.

Добавим, что теперь «Зенит» сконцентрируется на выступлении в чемпионате России, где клуб лидирует наряду со «Спартаком».

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