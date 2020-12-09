Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 декабря 2020 года: Анонс открытия пунктов вакцинации и запуск бесплатного такси на КТ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 9 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» в очередной раз собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз очередь актуальной информации на 9 декабря 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 734 человек. В Комздраве сообщают, что 22% госпитализированных с коронавирусом горожан находятся в тяжелом состоянии.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 155 628 человек. Умерли от инфекции 5 947 горожан (+86 за сутки), а выздоровели 87 969 (+1 811), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный старается подавать «бунт» рестораторов, которые пригрозили массовыми протестами из-за запретов на работу в новогодние праздники. Вице-губернатор Евгений Елин взывает к разуму и говорит, что власти могли принять меры и похуже, например, прекратить плановый прием пациентов в больницах.

Уникальную вакцину «двойного действия», сразу от гриппа и от коронавируса, создают ученые из Санкт-Петербурга. Уже известно, что лекарство планируется выпускать в виде… спрея для носа. А теперь к более приземленным новостям – 12 пунктов вакцинации от COVID-19 обещают открыть в Северной столице уже до конца 2020 года. При этом вакцинация населения стартует лишь в следующем году.

В Комздраве ответили на ситуацию с якобы массовым увольнением врачей из Мариинской больницы. В комитете назвали информацию в ряде СМИ обычными слухами. При этом врачам, как заверяют власти, оплачивают дополнительно отработанные сверх норматива часы. Что касается выплат пострадавшим от коронавируса медикам, то их получили уже 10 190 человек.

В городе заработает бесплатное такси для пациентов с COVID-19, которым нужно добраться на КТ-исследование. Распоряжение о выделении средств на санитарные авто уже подписали в Смольном.

Что касается Ленобласти, то там ввели новогодние ограничения по коронавирусу, запретив корпоративы и елки. Общее число зараженных инфекцией за все время пандемии в 47 регионе составляет уже 18 647 человек, из них у 216 COVID-19 выявили за прошлый день. Полностью выздоровели 14 255 (+203), а умерли 164 (+6).