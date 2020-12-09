Пенсионеры и ветераны Солнечного-2 просят построить в поселке аптечный пункт

В нынешней ситуации аптека необходима не меньше, чем продуктовый магазин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дачный поселок Солнечное-2 возвели в Курортном районе Петербурга в 2014 году. Дома предназначены для проживания льготных категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. При поддержке города они могут арендовать жилье на льготных условиях. В поселке для его обитателей созданы хорошие условия: квартиры оборудованы всем необходимым, есть игровые площадки для детей, обустроены дорожки для прогулок и зоны отдыха. Однако комфортной жизнь в Солнечном-2 назвать сложно. Спустя шесть лет социальная инфраструктура все еще хромает. Большой проблемой для жителей является отсутствие на территории аптеки и медпункта.

С просьбой помочь разрешить сложившуюся ситуацию петербуржцы обратились в Общественную палату Санкт-Петербурга. Жители объяснили, что за медицинскими препаратами им приходится ездить в соседние населенные пункты. Для ветеранов и инвалидов это не только неудобно, но и очень рискованно: статистика заражений COVID-19 в Северной столице остается тревожной.

- Когда в поселок заезжали первые жители, им обещали, что в будущем появятся киоск, центр досуга, аптека, но пока этого не произошло. Поэтому Общественная палата Петербурга решила оказать им содействие, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» член палаты Валерия Соколова. - Мы составили письмо, в котором поблагодарили правительство города за поддержку инвалидов и ветеранов, а также попросили построить на территории аптеку и пункт доврачебной помощи.

В ближайшее время документ направят в администрацию Северной столицы. В будущем члены палаты планируют поддержать обитателей Солнечного-2 и в решении других вопросов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

До поселка пустят автобус

На встрече с жителями поселка глава муниципального образования «Солнечное» Михаил Сафронов заявил, что в 2022 году населенный пункт и Санкт-Петербург свяжет автобусный маршрут. Сейчас жители могут добраться до города только на электричке.

- Автобус появится в июне 2022 года. Будут построены остановки, которые расположатся вблизи железнодорожных станций, а также все подъездные пути к ним, - отметил Михаил Сафронов. - И, конечно, мы поддерживаем те начинания, о которых объявила Общественная палата, и будем помогать в их продвижении.