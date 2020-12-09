На реконструкцию петербургской консерватории выделят более 3 млрд рублей

На реконструкцию петербургской консерватории кабмин выделит более 3 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

На реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Правительство России выделит более 3,1 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на сайте кабмина. Средства на работы в знаменитом музыкальном вузе Петербурга направят уже в течение ближайшего месяца.

– Деньги поступят из резервного фонда Правительства в 2020 году и позволят заключить контракты на выполнение проектных и строительных работ, – сообщает пресс-служба Правительства России. – В дальнейшем на реконструкцию будет выделено дополнительное финансирование.

Напомним, что реконструкция в консерватории длится уже шесть лет. С 2014 года в историческом здании успели поработать уже несколько недобросовестных подрядчиков, контракты с которыми в итоге были расторгнуты. Пока памятник архитектуры укрыт строительными лесами, преподаватель и студенты консерватории ютятся в здании на Мойке, 98. На проблему реставрации ранее обратил внимание президент Владимир Путин. На встрече с сенаторами в сентябре он поручил правительству разобраться в этом вопросе.

К слову, завершиться реставрации должна была еще в прошлом году. Ясно, что сейчас работы придется практически начинать сначала. Планировалось отремонтировать все шесть этажей вуза, а также лестницы и подвалы. Работы должны были производиться не только внутри памятника архитектуры: предстоит обновить фасады и кровлю. Ранее «КП-Петербург» писала, что теперь окончание реставрации планируют на 2024 год. А студентов учебное заведение, выпускниками которого были Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, сможет принять в 2025 году.