С начала 2020 года жители Петербурга и Ленобласти оформили около трех тысяч новых договоров НСЖ. Фото: Александр ГЛУЗ

Накопительное страхование жизни - программа, разработанная СК «Сбербанк страхование жизни» для клиентов, которые стремятся создать финансовый резерв для себя и своих близких. Услуга совмещает в себе сразу два инструмента: страховую защиту и накопление денег. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала 2020 года оформили около трех тысяч новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ). Чаще всего их заключали клиенты в возрасте 56-64 лет — 22% от общего количества договоров. Традиционно этот инструмент для накоплений выбирают женщины — в 60% случаев. Более 35% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые с начала 2020 года оформили договоры, планируют накопить при помощи НСЖ от 250 до 500 тысяч рублей.

- Мы видим, что приобретение полисов НСЖ становится более осознанным, растет понимание продукта. Люди серьезно задумались о возможностях создавать накопления – и данный продукт стал ответом. Он позволяет гарантированно накопить крупную сумму при одновременной страховой защите, - говорит заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - В октябре у наших клиентов появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни в Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции и пенсии». Это удобно и экономит их время. А также станет стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхования, и страхования жизни.

В январе-ноябре 2020 года в «Сбербанк страхование жизни» завершились около 650 договоров НСЖ, заключенных клиентами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выплаты по «дожитию» составили 120 млн рублей. Выплаты по страховым случаям по договорам НСЖ в январе-ноябре 2020 года получили около 110 клиентов по НСЖ на общую сумму 10,5 млн рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1289 офисов по обслуживанию клиентов.