Формула успеха: Выпускник петербургского профсоюзного вуза стал профессором британского университета

Данат Вализаде занимается моделированием процессов на рынке труда с помощью суперсовременных информационных систем. Фото: Личный архив героя публикации.

В ноябре 2020 года исполнилось 115 лет с зарождения Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), которая выросла из образованного в Петербурге в 1905-м первого в стране профсоюзного центра. Данат Вализаде руководил экономическим отделом Управления социального партнерства ЛФП, а потом и всем управлением в 2006-2012 годах.

Сегодня Вализаде - профессор британского Университета Лидса и известный международный эксперт в области трудовых отношений. Его путь к вершинам науки начался в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Как достичь успеха, ученый рассказал «Комсомолке».

Не бойся сделать выбор

В Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) Данат, ученик физико-математической школы, пришел, казалось, совершенно неожиданно для самого себя. Он уже готовился к поступлению в ГУАП, как вдруг увидел рекламу дня открытых дверей. Любопытство взяло верх.

- Переступив порог вуза, я понял, что хочу учиться именно здесь, - вспоминает Данат Вализаде. - Появилось какое-то субъективное, не подкрепленное строгими логическими выкладками ощущение. Я просто представил себя студентом в этих стенах и подумал, что это мое, здесь будет интересно.

Среди гуманитарных специальностей абитуриент выбрал ту, которая была ближе остальных к любимой математике, - «экономику и управление». И жизнь круто изменилась.

- Многочисленные исследования показывают, что человек может выбрать идеальную по объективным параметрам работу, но быть ею неудовлетворен, - рассуждает Данат. - И, наоборот, можно выбрать работу в меньшей организации и с более скромной зарплатой и раскрыться. Точно так же с выбором вуза: должен быть match (с англ. «совпадение», «сочетание»), - и у меня такой match случился девятнадцать лет назад с Университетом профсоюзов.

К слову, математика Данату очень пригодилась и, по сути, сделала его неординарным специалистом: теперь ему удается моделировать процессы на рынке труда с помощью математики и машинного обучения.

Свой профессиональный путь молодой ученый начал в знаменитом СПбГУП. Фото: Личный архив героя публикации.

Стремись и развивайся

С того самого дня открытых дверей и до самого выпускного Вализаде видел альма-матер как современный вуз, причем не только с точки зрения материальных ресурсов, а и в силу подхода к обучению.

- В мои студенческие годы университет называли русским Гарвардом, хотя, помоему, он был больше похож на Университет Уорика - сравнительно молодой, но привлекательный для студентов, быстро сделавший себе громкое имя, - вспоминает Вализаде. - В то время ГУП был во многом экспериментальным, а мне было безумно интересно быть частью чего-то стремительно развивающегося.

Учебная программа во всех вузах страны сильно не отличалась тогда и мало чем отли- чается сейчас. Но большая разница заключена в условиях и «плюшках», которые предлагает учебное заведение, и, конечно, в самом студенте.

- С моей точки зрения, саморазвитие - главный компонент высшего образования, - отмечает Вализаде. - В этом отношении мой университет предоставлял все возможные условия: хочешь развиваться интеллектуально по своей специальности - для тебя все двери открыты.

Сейчас, оглядываясь назад, ученый понимает: главное, что дало ему студенчество и родной вуз, - стремление к новым знаниям и уверенность, что рано или поздно труд приводит к успеху.

Так, еще во время учебы Вализаде начал практиковаться в Ленинградской федерации профсоюзов, а вскоре после выпускного возглавил экономический отдел Управления социального партнерства, затем - все Управление. Наставником молодого специалиста стала Мария Артюхина (ныне зампред ЛФП). Вместе они анализировали собранные данные и науч- но обосновывали необходимость коллективных переговоров. Опыт работы в федерации подтолкнул Вализаде к научной карьере.

Образование помогло петербуржцу не только построить фантастическую карьеру, но и открыть для себя весь мир. Фото: Личный архив героя публикации.

Мысли вне рамок

Вализаде учился в условиях трепетного отношения к культуре научных исследований, на основе которых строят в СПбГУП образовательный процесс. Так, университетские преподаватели уделяли внимание не только лекциям, учебной программе, но и исследованиям, и научным статьям. Причем они становились предметом обсуждения, семинаров сразу после публикации. И это ставит Университет профсоюзов в ряд с ведущими университетами мира. Кстати, в этом университете получить пятерку просто за пересказ учебника или лекции невозможно. Надо знать и уметь сравнивать несколько науч- ных точек зрения на проблему.

- На первом курсе экономическую теорию читал Валерий Васильевич Медников - человек невероятной эрудиции и глубоких знаний в своей области, - делится Вализаде. - Подача материала, манера преподавания, самоирония - все в этом человеке с большой буквы. Он привил мне любовь к экономической науке. А руководитель моей кандидатской диссертации (культурологических наук) Дмитрий Владимирович Лобок поддерживал меня во всех начинаниях.

Важная особенность Университета профсоюзов - встречи с крупными личностями вне стандартной программы. Однажды университет устроил студентам встречу с академиком Александром Николаевичем Яковлевым - одним из главных архитекторов перестройки. Для первокурсника Вализаде она стала самой яркой за все студенческие годы. Ему Яковлев запомнился человеком, «посмевшим мыслить и делать по-другому в период, когда страна остро нуждалась в переменах».

- Образование - это свобода мысли, - улыбается Данат Вализаде, - поэтому, студенты, дискутируйте с преподавателями, ищите опровержение устоявшихся гипотез и стереотипов, формируйте новые взгляды и стройте прогрессивное общество. И, конечно, получайте от учебы удовольствие.

Вернется ли Вализаде в Россию - зависит от ряда личных обстоятельств. Он не исключает этого ни для себя, ни для детей и внуков. Сейчас Данат думает о том, как отдать научные долги университету, давшему ему путевку в жизнь.

СПРАВКА

Данат Вализаде - профессор Университета Лидса, выпускник экономического факультета СПбГУП (2006). В 2009 году также в СПбГУП получил степень кандидата культурологии. Заведующий экономическим отделом Управления социального партнерства, начальник Управления Ленинградской федерации профсоюзов (2006-2012). Восемь лет назад выиграл грант на проведение докторского исследования в рамках работы над диссертацией в Великобритании.

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Год назад Данат Вализаде с коллегами выиграл грант на восемь миллионов фунтов на исследования последствий цифровизации и внедрения систем искусственного интеллекта в трудовые отношения. В последние «ковидные» месяцы ученый строит модели влияния пандемии на работников и изучает, как вред от коронавируса сглаживается действиями правительств разных стран мира.