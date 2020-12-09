В Ленобласти приняли бюджет на 2021 год

650 млн рублей предусмотрены на реновацию школ и детсадов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области принят главный финансовый документ региона - бюджет на 2021 год. Он получился сбалансированным и с яркой социальной направленностью.

- Нам удалось сформировать сбалансированный бюджет, который позволит выполнить все обязательства перед жителями Ленинградской области. Мы не задержим ни одной выплаты по заработным платам и пособиям, не допустим остановки ни одного объекта строительства, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.

Согласно принятому бюджету доходы Ленобласти в следующем году составят 155,3 миллиарда рублей, а расходы - 168,2 миллиарда. Дефицит в 12,8 миллиарда рублей планируется снизить до 4,5 миллиарда к 2023 году.

Львиная доля расходов направлена на социальную сферу. Более шестидесяти процентов бюджета (84,5 миллиарда рублей) - на образование, здравоохранение и поддержку населения. 650 миллионов предусмотрено на реновацию школ и детсадов. 2,5 миллиарда рублей - на капремонт социальных учреждений.

Дорожная отрасль получит 15,3 миллиарда рублей, на развитие общественной инфраструктуры - детские площадки, уличное освещение и места массового отдыха - направят 506,7 миллиона.

На Адресную инвестиционную программу предусмотрено 22,4 миллиарда рублей (дороги, образование и жилье), а 9,4 миллиарда выделят на поддержку муниципальных бюджетов.