Огромный фонтан образовался на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы

На Ленинском проспекте мощно прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today / пользователь Call Me

Уже закрытый сезон фонтанов в Санкт-Петербурге внезапно вновь открылся. Днем 9 декабря на углу Ленинского проспекта и проспекта Стачек прорвало трубу с водой, из-за чего в небо поднялись мощные струи высотой в пару десятков метров.

- Вау, красотища какая! Где еще фонтан увидишь в декабре? - Только в Питере, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи соцсетей.

На фото- и видеокадрах, которые сделали очевидцы ЧП, видна огромная дыра, из которой вырывается мощный поток воды. Он разбросал вокруг осколки асфальта и куски грязи, а также залил припаркованные рядом машины.

Потоки воды вырвались из-под асфальта и взлетели верх. Фото: vk.com/spb_today

На место аварии тут же прибыли ремонтные бригады, но усмирить «фонтан» пока не смогли.

- Все фонтанирует. Движение пока не перекрыли, - отмечают в соцсетях горожане.

Позднее для части транспорта - троллейбусов - проезд закрыли.

Проблемное место огородили, но некоторые автовладельцы, несмотря на опасность, решили все же спасти своих железных коней. Особенно всех потрясла немолодая дама, которая с ледяным спокойствием пробралась сквозь поток до машины и вывела ее из-под «обстрела».