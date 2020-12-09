«Мне очень грустно»: Маму четверняшек из Петербурга, родившую пятого малыша, разлучили с семьей

Младший сын Марк родился у Морозовых 27 ноября Фото: СОЦСЕТИ

Большое семейство Морозовых, где воспитываются четеверняшки и их новорожденный братик, не может воссоединиться из-за коронавируса. Маму Оксану с маленьким сыном Марком только выписали из роддома, но к семье ей сейчас нельзя – у ее дочки Дианы выявили ковид. Об этом женщина сообщила на своей странице в Инстаграм.

- Боюсь ли я его? Нет! Считаю, что все мы рано или поздно переболеем, - пишет Оксана. - Главное укреплять иммунитет. Но в данный момент эта ситуация жутко неудобна! Вроде бы нужно радоваться нашей выписке, а мне очень грустно.

Сейчас Оксана вынуждена временно жить у сестры Фото: СОЦСЕТИ

Как многодетная мама рассказала «Комосомолке», с малышкой Дианой все хорошо, болезнь протекает бессимптомно, и ребенок себя хорошо чувствует. Оксана же сейчас временно живет у сестры, а ее муж Виталий в это время находится дома с четверняшками, виртуозно справляясь с их баловством и капризами.

- Конечно, я соскучилась и хочу домой, - признается женщина. – И очень жду 14-го числа, когда этот карантин закончится. Если честно, свою выписку я не так представляла.

Что же касается новорожденного Марка, то, по словам Оксаны, их пятый котофей, как сама она его называет, чувствует себя отлично. Четверняшки уже с нетерпением ждут брата дома.