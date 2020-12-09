Синоптик рассказал, когда в Санкт-Петербурге выпадет снег

Зима в Петербурге пока не радует снежком и морозом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге из-за коронавируса сейчас не время для походов в людные места: рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, поменьше ходить в кафе и рестораны, музеи и кино. А значит, пока безопасное развлечение одно – побольше гулять на свежем воздухе. Вот только зима в городе совсем не похожа на настоящую. Петербуржцы уже забыли, что такое сугробы снега и сильный мороз. И в ближайшее время доставать лыжи и санки горожанам все-таки не придется.

– Чтобы установился снежный покров, нужно чтобы выпал сам снег и держалась отрицательная температура. Пока у нас эти два условия не совпадают: либо морозец, но без осадков. Либо осадки идут, но приходит потепление, – рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Именно такую нестабильную погоду петербуржцы будут наблюдать и в ближайшее время. В четверг, 10 декабря, будет слабый морозец: днем – от -2 до -4 градусов, а ночью от -4 до -6. В Ленинградской области, особенно на северо-востоке, температура может достигать до -10 градусов. Порадует и солнце. А вот в пятницу погода начнет меняться: небо затянет облаками, а к вечеру и в ночь на субботу пройдет небольшой снег. При этом температура будет повышаться от -2 и до нуля градусов.

– Поэтому скорее всего снег перейдет в мокрый снег. Местами он может создать небольшой покров, но осадков все-таки будет немного, – отмечает Юрий Куткевич.

В воскресенье и в начале следующей недели Петербург ждет похолодание до -5...-6 градусов мороза. Дальше хоть и возможен и снег, но температура воздуха, по прогнозам, вновь может повышаться до нуля градусов. А значит, пока не видать и сугробов.