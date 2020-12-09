Мурино станет первым городом с дизайн-кодом

Мурино станет первым областным городом с едиными правилами идентичности Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая застройка в Мурино началась около десяти лет назад. В прошлом году сельское поселение официально стало полноценным городом, а теперь станет пилотом - в Ленобласти разработают первый дизайн-код, который будет включен в правила благоустройства Мурино.

Уточним, что вкладывают специалисты в понятие «дизайн-код». По сути, это приведение к общему знаменателю всех уличных объектов.

- У городов появляется их истинный облик, идентичность, раскрывается их уникальность и красота, - говорит руководитель Центра компетенций Ленинградской области по вопросам формирования комфортной городской среды Екатерина Манжула. - Внедрение дизайн-кода - сложный процесс, требующий умения договариваться. Отрадно, что в Мурино пришли к этому пониманию достаточно быстро.

Так появятся требования к размещению, оформлению и подсветке вывесок, правила оформления остановок, парковок, освещения, киосков, летних веранд, указателей и номерных табличек. Будут и рекомендации для застройщиков, чтобы в дальнейшем новые здания укладывались в разработанную концепцию. Еще в дизайн-код включат карту с потенциальными точками для создания элементов современного уличного искусства, а также пропишут правила для арт-объектов в общественном пространстве с упором на понимание контекста.

Проект уже представили жителям Мурино эксперты Центра компетенций Ленобласти вместе с городской администрацией. Горожан планируют активно привлекать к обсуждениям и обещают прислушиваться к их советам.

- Проблема сейчас, на мой взгляд, в отсутствии центра, - говорит координатор экспертной группы по разработке дизайн-кода Михаил Климовский. - Им могла бы стать площадь, променад или какое-то интересное здание. Сейчас основной поток жителей западного Мурино идет по бульвару Менделеева, значит, бульвар должен стать главной улицей. Стоит изменить освещение, добавить озеленение, малые архитектурные формы. Нужны скамейки с подогревом. Такие маленькие детали, которые сразу делают пространство комфортным.