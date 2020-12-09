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Где в Ленобласти можно покататься на коньках

Во время вспышки коронавируса времяпрепровождение на катке - одно из самых безопасных зимних увлечений
Маргарита РЫБАКОВА
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Не хотите выходить на лед укутанные как капуста, тогда идите на крытый каток.

Не хотите выходить на лед укутанные как капуста, тогда идите на крытый каток.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время вспышки коронавируса одни из самых безопасных зимних увлечений, да еще и крайне полезных - это лыжи и коньки. И если со снегом еще пока не ясно, будет он в итоге или нет, то лед уже можно найти.

ПОКАТАЕМСЯ В ЛЕСУ

Каток на курорте «Охта Парк» уже открыт. Интересен он тем, что находится посреди леса и кататься там нужно по широким извилистым дорожкам. Протяженность трассы - 1,5 километра. Вечером на катке зажигают разноцветные огни, так что сказочная атмосфера обеспечена.

Режим работы: понедельник - пятница с 11.00 до 22.30, суббота - воскресенье с 09.00 до 22.30. Сеанс: время неограниченно.

Цена билетов: взрослые - будни 600 рублей, выходные 800 рублей; дети - будни 300 рублей, выходные 400 рублей. Вход в парк оплачивается отдельно: будни бесплатно, выходные - 500 рублей на автомобиле, 150 рублей - пешеходы и велосипедисты.

Прокат коньков: 550 рублей - выходные, 300 рублей - будни.

С КОМФОРТОМ

Следующая станция - крытый каток на курорте «Игора». Тут можно кататься круглый год, но помните: массовые катания по особому расписанию.

Режим работы: понедельник - пятница с 12.00 до 22.00, суббота - воскресенье с 10.00 до 23.00. Сеанс: время неограниченно.

Цена билетов: взрослые - 500 рублей за час, дети до 5 лет - 150 рублей, абонемент на месяц - 6150 рублей.

Прокат коньков: «Комфорт» - 550 рублей в час, «Стандарт» - 400 рублей, детские - 300 рублей.

Хотите зимнего праздника, но покататься с комфортом, приходите на ледовую арену в «Олимп», что в Кингисеппе. Кстати, если приедете вечером в субботу на массовое катание, то будет выгоднее: заплатите за час, а кататься можно все три.

Режим работы: понедельник - воскресенье с 08.30 до 00.00. Сеанс: время неограниченно.

Цена билетов: взрослые - 300 рублей за час, дети до 17 лет - 200 рублей, абонемент на месяц взрослый - 2000 рублей, детский - 1200 рублей.

Прокат коньков: взрослые - 150 рублей в час, дети до 7 лет - 50 рублей.

В УЮТНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Готова встретить гостей и ледовая арена «Хорс» в поселке имени Морозова, только нужно записаться заранее. Пускают строго ограниченное количество людей по сеансам.

Режим работы: понедельник - воскресенье с 09.00 до 21.00. Сеанс: 1 час.

Цена билетов: 400 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей.

С эпидемиологической точки зрения открытые катки на свежем воздухе безопасны. Фото: Охта Парк

С эпидемиологической точки зрения открытые катки на свежем воздухе безопасны. Фото: Охта Парк

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Георгий ВИКУЛОВ, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций:

- С эпидемиологической точки зрения открытые катки на свежем воздухе безопасны. Когда вы находитесь на льду, то волей-неволей приходится соблюдать дистанцию. Плюс на коньках человек передвигается намного быстрее, а это значит, что и времени на контакт с посторонними практически нет. В пункте проката будьте внимательны и соблюдайте социальную дистанцию, если есть возможность – приносите коньки с собой, чтобы не стоять в очереди.

КСТАТИ

От лыж - только польза

А пока мы ждем снега, в учебно-тренировочном центре «Кавголово» в Токсово уже работает лыжный тоннель, так что сезон можно открыть там.

Режим работы: понедельник - воскресенье с 09.00 до 22.00. Сеанс: время неограниченно.

Цена билетов: взрослые - 500 рублей за 1,5 часа, абонемент на месяц - 5300 рублей.

Прокат инвентаря: взрослые - 500 рублей за 3 часа, дети - 400 рублей за 3 часа.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей БАБАК, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова:

- Этот вид физической активности позволяет человеку поддерживать хорошую респираторную функцию, ее еще называют легочным резервом. Есть постулат: чтобы легкие работали нормально, нужно делать не менее семи тысяч шагов в день. И неважно - пешком или на лыжах. С возрастом легочный резерв уменьшается, могут проявляться различные легочные заболевания, поэтому лыжи пойдут на пользу в любом возрасте, если нет проблем с суставами. Еще один плюс: подцепить ковид там крайне сложно. Лыжня обычно тянется несколько километров, и все находятся друг от друга в десятках метров. На горнолыжном спуске тоже особых проблем не будет. В очереди на подъемник все уже стоят с лыжами на ногах, так что проблем с соблюдением дистанции нет. Правда, рядом обычно находятся кафе, в которых греются отдыхающие. Вот их лучше избегать из-за большого скопления людей.

НА ЗАМЕТКУ

- В помещениях обязательны маски.

- Соблюдение социальной дистанции.

- Вход в здание проката может быть ограничен, чтобы избежать скопления людей.

- Антисептики.

ВОПРОС ДНЯ

У вас уже есть новогоднее настроение?

Ольга КОНОПЛЕВА, главный хранитель музея «Дом станционного смотрителя»:

- Зарядиться новогодним настроением в первую очередь помогает семья. Вместе мы украшаем дом. Сейчас я с нетерпением жду выходных: приедет сын и мы приступим к выполнению это нашей новогодней традиции. Про мандарины даже говорить не стоит - без них в этот праздник никак. Вместо волшебных фильмов я часто слушаю праздничную музыку. Она тоже помогает поднять настроение. Заряжают прогулки по улице, морозный воздух и елочки напоминают о предстоящих праздниках. Тем, кто еще не ощущает приближения чуда, стоит взять все в свои руки и создать собственную атмосферу.

Татьяна ТКАЧЕНКО, гид-переводчик, Всеволожский район:

- Пока новогоднее настроение еще на охватило меня в полной мере. Я стараюсь сама найти его. Для этого посещаю различные исторические места, пропитанные атмосферой волшебства. Мешает проникнуться предстоящими праздниками отсутствие снега, да и из сказок о Дедушке Морозе я уже выросла.

Кирилл МАНАКОВ, менеджер проектов на автодроме, Приозерский район:

- Мне новогоднее настроение дарит любимая работа. Там все украшено и готово к празднику. Если этого недостаточно, я включаю знаменитые новогодние и рождественские песни, которые настраивают на нужный лад. Важно найти в себе силы создать праздник самостоятельно, ведь он всегда внутри нас. Сам Новый год каждый раз уникален, в этом плане я люблю импровизировать.

Татьяна ГУНИНА, владелица домашней кондитерской, Тихвин:

- Я уже полна новогоднего настроения. Сегодня второй раз наряжала елку. Первый раз украсила ее в красных тонах, чтобы в будущем году притягивалась любовь. Потом знакомые сказали, что красный в год Быка - опасный цвет, пришлось все переделывать. После этого года рисковать не стоит. Про сам праздник еще рано говорить, пока ничего не планирую.

Дарья САЦЮК, преподаватель художественной студии, Всеволожск:

- Я сейчас болею, и, как вы понимаете, это мешает наслаждаться предновогодними хлопотами и немного рушит праздничную атмосферу. Обычно нужное настроение появляется ближе к Новому году, когда в ход идут семейные традиции и украшения. Нужно помнить, что мы сами создаем праздник, тогда появится дух Нового года.

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