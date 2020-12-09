Посетители «Севкабель Порт» познакомятся с коллекциями российских брендов

Производители представят одежду, головные уборы и другие товары. Фото: предоставлено организаторами.

Российские бренды одежды и аксессуаров представят свои коллекции в шоуруме, организованном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. Открытие экспозиции состоится 9 декабря 2020 года в 11:00, шоурум будет работать до 13 декабря.

Участниками шоурума станут 13 российских производителей: петербургские бренды женской одежды Banul, Marina Shtokman и Seriougirldesign, марка горнолыжной экипировки Cool Zone. Помимо этого на площадке будут представлены женские и мужские коллекции от NOEL concept, верхняя одежда из мембранной ткани ONI, oversize-модели от бренда PWTW, домашняя одежда Somnia, головные уборы «Шляпа СПб», сумки из светоотражающей ткани «ЭТОМОЯСУМКА», женская одежда московской марки Mere Wear, шарфы и снуды от бренда из Петербурга Buddha Bear и сибирской марки Snoodly, а также продукция универмага SLAVA, где продаются вещи этих и других российских производителей.

«Севкабель Порт» – это общественно-деловое пространство, на площадках которого проходят образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, спортивные занятия, кинопоказы, гастрономические и музыкальные фестивали, а также организуются маркеты и выставки. Шоурум российских брендов будет работать ежедневно: с 11:00 до 21:30 в будние дни и с 12:00 до 22:00 по выходным.

КСТАТИ

Чтобы познакомить покупателей с отечественными марками и их продукцией и поддержать производителей, Минпромторг России реализует проект «Носи российское», организуя выставки и шоурумы отечественных брендов в городах нашей страны. В 2020 году подобные мероприятия уже прошли в Казани, Ростове-на-Дону и в Красногорске Московской области.