Названы города с самыми холодными домами в России.

«Комсомольская правда» и производитель теплоизоляционных решений PAROC провели масштабное тепловизионное исследование и выявили самые холодные дома в семи городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Вологде, Череповце, Петрозаводске и Архангельске.

Каждый собственник квартиры в этих зданиях платит за обогрев улицы до 42 000 рублей за отопительный сезон. В масштабах страны на воздух улетает 2,3 миллиарда рублей. Это больше, чем все долги россиян за ЖКХ. При этом с 1 января 2021 года коммунальные службы получат право отключать тепло должникам , хотя проблему долгов можно было бы решить, утеплив дома за счет средств Фонда капитального ремонта в рамках Национальной программы повышения качества жилья.

Чтобы наглядно показать, как много тепла теряют жилые строения, организаторы исследования создали карту с использованием артов цифрового художника Алексея Андреева. Он создает арты для Cirque du Soleil и Sony Pictures, AR-проекции пирамид в Гизе и оживающие дорожные знаки. Алексей сталкивает в своих работах прошлое и будущее, земное и внеземное. Его работы стали основой для фантазий о мире, где энергия расходуется более целесообразно.

На странице арт-проекта можно увидеть самые холодные дома, найденные волонтерами проекта «Цвета потери тепла» при помощи тепловизоров в каждом из городов. А также изучить, как именно они теряют тепло благодаря коллажам из обычных и тепловизионных снимков, узнать истории этих зданий и их жителей и проголосовать за города, где проходили исследования.

- Сегодня быть безответственным невозможно. На примере проекта утепления жилых домов в Вологде, реализованного в рамках пилота Национального проекта, мы увидели, что утепление действительно помогает снизить платежи за ЖКХ. Экономия жителей домов, участвовавших в программе, достигала 18 процентов, поэтому, увидев результаты тепловизионных обследований, мы приняли решение дать горожанам возможность повлиять на ситуацию - проголосовать за свой город на странице проекта. Тому городу, который наберет больше всего голосов, мы передадим материалы для утепления жилого дома или социально значимого объекта, например, детского сада, - рассказала директор по маркетингу PAROC Таисия Селедкова.