Анна Нетребко увезла из Петербурга «Птицу счастья»

Анна Нетребко и дизайнер шляп Анна Михайлова. Фото: предоставлено пресс-службой.

Мировая звезды оперы Анна Нетребко стала первой, кто оценил новогоднюю коллекцию петербургского дизайнера шляп Анны Михайловой. Встреча двух Анн произошла в шляпной гостиной на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Специально для Анны Нетребко Анна Михайлова сделала три шляпки, каждая из которых была изготовлена и декорирована вручную. Работа над ними заняла более двух недель. Для себя Анна Нетребко выбрала элегантные и загадочные модели «Пандора», «Птица счастья» и «Принцесса востока».

Коллекция головных уборов Анны Михайловой «Новый год 2021» включает в себя четыре десятка шляп, ободков, тюрбанов, пилоток и картузов. Среди них – образы от навеянных графикой русского супрематизма до вдохновленных мистицизмом Фриды Калло. Каждый головной убор представляет собой единственный в своем роде экземпляр ручной работы. Именно это - кропотливый ручной труд и следование ремесленным традициям – привели петербурженку в международный проект Homo Faber итальянского Фонда Микеланджело (Michelangelo Foundation), который занимается поддержкой и сохранением уникальных ремесел по всему миру, таких как флорентийская мозаика, ручная вышивка или миниатюрная живопись на обрезах книг.

Дизайнер шляп Анна Михайлова. Фото: предоставлено пресс-службой/Репникова Дарья.

С конца сентября на платформе Фонда Микеланджело стартовал онлайн-проект Homo Faber, рассказывающий персонально о мастерах и их редких ремеслах: 650 ремесленников из Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии. Анна Михайлова и ее удивительные шляпы представляют Россию.

- Это нельзя купить, нельзя договориться. За членство в этой некоммерческой организации – фонде Микеланджело - нельзя заплатить, - с гордостью говорит дизайнер, - этот фонд по крупицам собирает уникальных мастеров по всей Европе, способствуя сохранению традиций и сотрудничеству с самыми креативными дизайнерами мира. Это как большая семья, наполненная творчеством, страстью и настоящей красотой. Я благодарю за признание и горжусь! Горжусь тем, что я мастер, одна из огромной армии людей, которые любят творить руками красоту!

Шляпа "Стрелы Амура", новогодняя коллекция шляп дизайнера Анны Михайловой. Фото: предоставлено пресс-службой.

За 10 лет работы шляпным кутюрье Анна создала больше 8 тысяч моделей. Шляпы Анны Михайловой участвовали в сотнях модных показов и бьюти-шоу. Красовались на гостях церемонии вручения «Оскара» и свадьбы британского принца Гарри. Ее модели украшают постановки Театра балета Бориса Эйфмана, театра Музыкальной комедии, Санкт-Петербургского Мюзик-Холла. Шоу-румы бренда есть в США, Великобритании, Бельгии и, конечно, в Петербурге. Модели и фасоны от невероятно сложных до самых лаконичных и простых объединяет одно - виртуозная продуманность конструкции, которая, кажется, позволяет преодолеть закон гравитации.